La neu obliga a circular amb cadenes per carreteres del Ripollès
Hi ha restricció de vehicles pesants i articulats a l'N-260 a Port del Cantó i a l'N-230 a Vilaller-Vielha e Mijaran
La neu obliga a circular amb cadenes per carreteres de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Ripollès i l'Alta Ribagorça, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). En concret, s'han de portar cadenes, o pneumàtics d'hivern, a la C-38 a Camprodon, a la C-142-b en l'accés al Pla de Beret, a la C-28 al Port de la Bonaigua, i a l'L-501 i l'L-500 a la Vall de Boí. A més, hi ha restricció de vehicles pesants i articulats a l'N-260 a Port del Cantó i a l'N-230 a Vilaller-Vielha e Mijaran.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica