Ripoll, punt clau de la jornada simultània dels Comuns contra l’extrema dreta
La iniciativa mobilitzarà càrrecs i militants arreu de Catalunya per presentar les seves línies d’actuació als municipis
Els Comuns celebraran aquest dissabte una acció simultània a mig centenar de municipis, amb Ripoll com un dels punts clau de la jornada contra els discursos de l’extrema dreta. La coordinadora nacional, Candela López, hi serà present i participarà en les activitats previstes arreu del territori, coincidint amb la constitució del nou espai polític dels Comuns al Ripollès.
Segons la formació, l’objectiu de la mobilització és acostar-se directament a la ciutadania per explicar les seves prioritats polítiques en matèria d’habitatge, millora dels serveis públics, transició ecològica, feminisme, defensa de la llengua catalana i resposta a la crisi climàtica. El partit també assenyala que la jornada vol reforçar la presència territorial i contrarestar “el creixement dels discursos d’odi i de divisió social” que atribueixen a formacions com Aliança Catalana i Vox.
Sortir al carrer
Candela López afirma que cal respondre a la desinformació “amb més veritat, més comunitat i més presència al territori”. Segons la coordinadora, la millor manera d’enfrontar la crispació és “sortint al carrer, parlant amb la gent, escoltant i donant respostes a les seves preocupacions”. Al llarg de la jornada, càrrecs públics, militants i simpatitzants dels Comuns instal·laran punts d’informació a les diferents localitats per compartir amb els veïns les propostes de la formació. La formació explica que el material que es distribuirà aborda qüestions com el dret a l’habitatge i les mesures contra l’especulació, la defensa de la llengua catalana i la cohesió social, la millora dels serveis públics, la transició ecològica i la lluita feminista i LGTBI.
Una bustiada a Salt
A les comarques gironines, la formació també desplegarà activitats prèvies. A Salt, el diputat Eloi Badia participarà aquest divendres en una bustiada informativa al barri de la Massana, on l’agrupació local repartirà material sobre l’extrema dreta i farà accions de contacte directe amb els veïns. Segons Anna Portillo, membre del grup local, “hem de frenar els discursos d’odi i les pors alimentades per l’extrema dreta estant al carrer, parlant amb la gent i oferint solucions reals a les seves principals preocupacions”.
