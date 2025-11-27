Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els ajuntaments gironins executen el 70% dels pressupostos municipals

A les comarques gironines, l'ocupació creix un 2,5%, impulsada per la creació de llocs de treball en el sector serveis i l'atur baixa un 1,5%

El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, i diferents actors del sector empresarial en una foto de família a la Casa de Cultura.

El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, i diferents actors del sector empresarial en una foto de família a la Casa de Cultura. / Diputació de Girona

Berta Artigas Fontàs / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

Girona

Els ajuntaments de les comarques de Girona executen de mitjana el 70% dels pressupostos municipals, segons el nou 'Informe socioeconòmic de la demarcació de Girona' de la Diputació de Girona, que per primera vegada incorpora aquest indicador. L'estudi assenyala que no hi ha una relació directa entre el grau d'execució dels comptes i la xifra de població dels municipis. A més, detalla que el 2024 l'economia de la demarcació ha consolidat la tendència positiva dels últims anys. L'ocupació creix un 2,5%, impulsada per la creació de llocs de treball en el sector serveis i l'atur baixa un 1,5%. La taxa d'emprenedoria es manté en línia amb la mitjana catalana, tot i que el sector públic reconeix que cal reforçar-la especialment entre joves i dones.

