El català, en retrocés a les comarques gironines
El català continua sent la llengua més habitual a Girona, però el seu us baixa del 50% per primer cop
L'ús del català a les comarques gironines es troba per sobre la mitjana de Catalunya
L'ús del català a les comarques gironines es troba en retrocés, segons les dades territorialitzades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població 2023 (EULP), publicades aquest dijous. Malgrat que es troba per sobre la mitjana catalana, l'ús del català com a llengua habitual baixa respecte a l'enquesta del 2018, i baixa del 50% per primera vegada.
L'enquesta feta pública al febrer constatava que el català és la llengua habitual de menys d'un terç dels catalans, el 32,6%, per primera vegada en, com a mínim, 20 anys. A Girona, la població que usa exclusivament el català com a llengua habitual és del 45,1%, un retrocés de 9 punts percentuals respecte al 2018. Els qui tenen el castellà com a llengua habitual puja lleugerament, del 29 al 32%, i els que ho fan amb altres idiomes del 6,3 al 7,2%.
Els altres idiomes guanyen terreny
Els gironins que fan servir només el català com a llengua inicial i els que fan servir el castellà: un 39,1% dels gironins trien la llengua catalana inicialment, davant d'un 35,6% que ho fan en castellà. L'ús del castellà com a llengua inicial es manté estable des del 2003, al voltant d'un 35%, però el català ha baixat del 52,5% que ho feien el 2003 al 39,1% del 2023. Aquest retrocés del català és a causa de l'augment dels que ho fan indistintament en català o castellà, però especialment pels que ho fan en altres idiomes, que són el 17,3% el 2023 davant el 6,9% que ho feia el 2003.
La llengua amb la qual els gironins se senten més identificats és el català, però també es mostra un descens en aquest aspecte. Si el 2018 era un 51,9% de la població gironina que se sentia identificat amb la llengua catalana, el 2023 baixa fins al 40,3%. L'enquesta mostra que cada vegada són més les persones que s'identifiquen tant amb el català com amb el castellà i amb altres llengües.
Baixa el coneixement del català
El 2023 el percentatge de gironins que entenen, parlen, llegeixen i escriuen el català és menor que el 2018. L'enquesta mostra que, malgrat que en nombres absoluts hi ha moltes més persones que tenen coneixement del català, es troba a la baixa des del 2018. De fet, el 2023 el 93,9% de la població gironina entén el català, davant el 94,9% del 2018. On més es nota aquest descens és el percentatge de gironins que parlen l'idioma, que ha baixat 4,7 punts des del 2003, una reducció del 5,35%.
L'enquesta mostra que el coneixement de l'idioma el 2023 és inferior al 2003 en tots els àmbits menys en escriure'l, que ha augmentat un 7,34% respecte fa 20 anys, tot i el lleuger descens respecte al 2018, l'any en què més gironins sabien escriure el català.
Descens a tot Catalunya
Aquest descens a les comarques gironines no és una excepció, l'ús del català baixa a tot Catalunya. Amb dades del 2023, l'estudi reflectia que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, un retrocés de 3,5 punts respecte al 2018. Els qui tenen el castellà com a habitual cauen dos punts fins al 46,5%, mentre que els qui declaren fer servir les dues per igual pugen dos punts fins al 9,4%. De fet, els enquestats que identifiquen com a propis tots dos idiomes van vuit punts a l'alça, i els que ho fan amb un idioma o l'altre reculen sis punts.
Però aquest descens no és homogeni. En termes generals, la majoria de territoris se situen per sobre la mitjana catalana excepte l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que és la zona on l'ús del català que presenta unes dades més baixes i inferiors a la mitjana i correspon, precisament, a la zona més densament poblada del país.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal