Els usuaris de la Fundació Els Joncs visiten Noel Alimentaria
Van poder conèixer de primera mà el funcionament de l’empresa i veure el procés d’elaboració dels diferents productes de la marca garrotxina
Els usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter van visitar la setmana passada les instal·lacions de Noel Alimentaria per conèixer de primera mà el funcionament de l’empresa i veure el procés d’elaboració dels diferents productes de la marca garrotxina.
La visita va ser organitzada per Noel Alimentaria, concretament pel Director Corporatiu de Persones i PRL, Albert Sanantón; la Manager de Talent, Mireia Mataró, i la Manager de PRL, Èlia Torrent.
Els Joncs és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta acció s’emmarca dins el seu programa de formació ocupacional per afavorir la inclusió social i laboral de les persones ateses.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral