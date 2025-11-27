Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els usuaris de la Fundació Els Joncs visiten Noel Alimentaria

Van poder conèixer de primera mà el funcionament de l’empresa i veure el procés d’elaboració dels diferents productes de la marca garrotxina

Un grup d'usuaris de la Fundació Els Joncs a les instal·lacions de Noel Alimentaria.

Un grup d'usuaris de la Fundació Els Joncs a les instal·lacions de Noel Alimentaria. / Fundació Els Joncs

Redacció

Redacció

Sarrià de Ter

Els usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter van visitar la setmana passada les instal·lacions de Noel Alimentaria per conèixer de primera mà el funcionament de l’empresa i veure el procés d’elaboració dels diferents productes de la marca garrotxina.

La visita va ser organitzada per Noel Alimentaria, concretament pel Director Corporatiu de Persones i PRL, Albert Sanantón; la Manager de Talent, Mireia Mataró, i la Manager de PRL, Èlia Torrent.

Els Joncs és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta acció s’emmarca dins el seu programa de formació ocupacional per afavorir la inclusió social i laboral de les persones ateses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
  2. Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
  3. La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
  4. L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
  5. L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
  6. L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
  7. Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
  8. Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral

Reediten les cròniques del viatge de Josep Pla a Israel l’any 1957

Reediten les cròniques del viatge de Josep Pla a Israel l’any 1957

El Projecte Rossinyol arrenca a Girona amb 72 estudiants

El Projecte Rossinyol arrenca a Girona amb 72 estudiants

Josep Calbó guanya les eleccions al rectorat de la UdG amb un 57% dels vots

Josep Calbó guanya les eleccions al rectorat de la UdG amb un 57% dels vots

L'habitatge i la precarietat laboral aboquen a la pobresa més d’un milió de persones a Catalunya

L'habitatge i la precarietat laboral aboquen a la pobresa més d’un milió de persones a Catalunya

Palafrugell celebrarà el centenari del naixement del pintor Modest Cuixart

Palafrugell celebrarà el centenari del naixement del pintor Modest Cuixart

Els usuaris de la Fundació Els Joncs visiten Noel Alimentaria

Els usuaris de la Fundació Els Joncs visiten Noel Alimentaria

Madrid amplía su liderazgo nacional en capacidad asistencial ante el crecimiento de la demanda de consultas externas

Madrid amplía su liderazgo nacional en capacidad asistencial ante el crecimiento de la demanda de consultas externas

El sociosanitari Bernat Jaume de Figueres rep una donació de 10.000 euros de la Fundació “la Caixa”

El sociosanitari Bernat Jaume de Figueres rep una donació de 10.000 euros de la Fundació “la Caixa”
Tracking Pixel Contents