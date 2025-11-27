Enxampat a Crespià després de saltar la tanca d'una casa per robar-hi
L’avís d’un ciutadà va ser determinant perquè els Mossos poguessin sorprendre i detenir el lladre
Els Mossos d'Esquadra han enxampat un lladre a Crespià després de saltar la tanca d’una casa per robar-hi.
L'arrestat és un home de 50 anys, sense antecedents, a qui acusen d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. La detenció va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana.
Un ciutadà va alertar cap a dos quarts de set del vespre a la policia sobre un vehicle amb tres persones en actitud sospitosa que recorrien i observaven diversos domicilis de Crespià.
Segons el testimoni, els ocupants del vehicle després es van endinsar a peu en una zona boscosa després d’observar diverses cases. Agents de paisà es van desplaçar a la zona indicada i van iniciar vigilàncies discretes.
Durant l’operatiu, els Mossos van veure com un home saltava la tanca perimetral d’una casa aïllada, anava cap al bosc i es dirigia cap a un vehicle estacionat al carrer. Els agents el van interceptar i van comprovar que portava posats uns guants de treball i, a la butxaca, un tornavís, un lot i les claus del vehicle que havia cridat l’atenció del ciutadà.
En inspeccionar el domicili, els agents va constatar que els accessos estaven intactes, però que la tanca havia estat doblegada, coincidint amb la descripció dels fets. L’home va quedar detingut per temptativa de robatori amb força, segons informael cos policial.
