Més de 2.000 gironins han rebut suport en salut mental a domicili des del 2017
Només un 11,6% de les persones ateses l’any 2024 va necessitar un ingrés hospitalari per algun trastorn
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va posar en marxa l’any 2017 set equips mòbils de salut mental a les comarques gironines, coneguts com a equips PSI (Pla de Suport Individualitzat). El seu objectiu és oferir suport a persones amb casos complexos de salut mental que presenten dificultats de vinculació amb els recursos assistencials habituals, amb una mirada centrada en el model comunitari.
En els darrers vuit anys, el programa ha atès 2.353 persones, amb una mitjana de 287 usuaris anuals, dels quals un 23% són casos nous cada any.
Aquests equips realitzen un seguiment intensiu des del propi entorn de la persona i faciliten l’accés als serveis necessaris perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida de manera saludable, mantenir-se al domicili i evitar ingressos hospitalaris. Les persones ateses ja formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, però presenten dificultats per mantenir la vinculació amb els centres de salut mental on haurien de seguir el seu tractament.
El Pla de Suport Individualitzat es desplega a tots els Centres de Salut Mental d’Adults de Catalunya com a programa del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. A la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, el pla està present a tots els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) de les comarques gironines, amb un total de 12 gestors de casos.
Els professionals PSI duen a terme atenció domiciliària i comunitària destinada a persones amb trastorn mental que, per les seves circumstàncies, no poden rebre un tractament satisfactori des dels serveis comunitaris habituals. La seva finalitat és facilitar la recuperació i la vinculació d’usuaris i famílies als serveis sanitaris i socials, millorant les seves condicions de vida i afavorint la màxima autonomia possible dins la comunitat.
Setanta casos nous l'any passat
Durant el 2024, els gestors de casos PSI de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions van atendre 338 persones, 70 de les quals eren casos nous. El volum de pacients per equip va oscil·lar entre 17 i 163, segons la zona. La mitjana d’edat de les persones ateses va ser de 42,9 anys (rang entre 14 i 78), amb una distribució de gènere del 61% d’homes i el 39% de dones.
Es van realitzar un total de 5.309 visites, de les quals, el 71,59% van ser intervencions comunitàries (3.801), el 6,36%, visites telemàtiques (388), el 14,39%, suport individualitzat (764) i el 5,93%, suport familiar. Pel que fa a diagnòstics, el 38,03% de les persones ateses presentaven un trastorn psicòtic i un 22,89% addiccions.
Només un 11,6% de les persones ateses va requerir un ingrés hospitalari en salut mental, i un 31,06 % (105) es trobava vinculat al Servei de Rehabilitació Comunitària de la Xarxa a la seva comarca.
IV Jornada del Pla de Suport Individualitzat de Catalunya
Girona va acollir la setmana passada la IV Jornada del Pla de Suport Individualitzat (PSI) de Catalunya, una trobada organitzada per l’Institut d’Assistència Sanitària que va reunir uns 200 professionals per compartir experiències, coneixement i reptes en l’atenció comunitària a la salut mental. La inauguració va comptar amb les intervencions del president de l’IAS, Martí Masferrer, i del gerent del CatSalut a Girona, Jaume Heredia, que van reivindicar el paper pioner del territori en la desinstitucionalització, el model centrat en la persona i l’impacte del PSI en la qualitat de vida i l’autonomia de les persones ateses. La conferència inaugural va anar a càrrec de Maria Fe Bravo, experta en psiquiatria comunitària.
La jornada va incloure dues taules de debat dedicades a pràctiques avançades que generen valor —com la gestió autònoma de la medicació, l’eina Reconecta o les experiències compartides entre els equips PSI i els ETAC— i als reptes emergents derivats de la complexitat assistencial, les noves formes d’atenció i l’impacte emocional en els professionals.
