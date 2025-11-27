Olot ultima la restauració del camí del Bac de la Pradella
Els treballs, que costen 50.832 euros, milloren el drenatge i rehabiliten els 742 metres d’aquest antic vial del Parc Natural de la Zona Volcànica
Olot està executant els últims treballs de restauració del camí del Bac de la Pradella, un antic vial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa que connecta la Deu i la Moixina amb el barri de Bonavista. L’actuació, amb un cost de 50.832,80 euros, té com a objectiu rehabilitar els 742 metres d’aquest traçat històric i millorar-ne el drenatge per evitar futurs desperfectes en episodis de pluja intensa.
L’Ajuntament d’Olot va encarregar la memòria valorada que defineix les accions necessàries per recuperar el camí, que va ser molt utilitzat fa dècades per enllaçar Olot i Les Preses i que avui continua sent un itinerari transitat per vianants i ciclistes. Fins ara, el vial era de terra, amb una amplada variable d’entre 2 i 3,5 metres, i presentava un deteriorament notable en diversos punts, especialment als trams amb més pendent, on l’escorrentia havia deixat al descobert l’empedrat de pedra basàltica i natural.
El projecte ha dividit el recorregut en quatre trams en funció del pendent i l’estat de conservació, plantejant actuacions específiques per a cada cas. Els treballs inclouen la recol·locació manual de pedres, l’anivellament del ferm i aportacions de material granular, sempre amb materials de tonalitats fosques o negres, tal com exigeix la normativa del Parc Natural per garantir la integració paisatgística.
La millora del drenatge
Un dels punts més destacats és la millora del drenatge, un element considerat clau per prevenir l’erosió. En aquest àmbit, s’han construït dos nous trams de cuneta —de 50 i 90 metres—, s’han netejat i perfilat 230 metres de cuneta existent i s’han format diversos trencaaigües per desviar el flux de l’aigua. Dos d’aquests trencaaigües són de terra, mentre que la resta es reben amb empedrat sobre base de formigó encastada al terreny.
La restauració del camí del Bac de la Pradella és un dels acords inclosos en el pacte entre l’equip de govern —format per Junts i ERC— i el grup municipal del PSC. A més de la millora del ferm i del drenatge, la intervenció limita l’amplada del vial a 2,5 metres per preservar-ne el caràcter natural i garantir una recuperació respectuosa amb l’entorn.
