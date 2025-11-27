Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reforcen el bus que connecta Girona, Banyoles i Olot amb vuit expedicions noves

El departament de Territori amplia les sortides de la línia operada per TEISA per respondre a la demanda d’usuaris i municipis, amb finançament del Fons Climàtic

una imatge d'un bus Teisa

una imatge d'un bus Teisa / Generalitat de Catalunya

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El servei d’autobús entre Girona, Banyoles i Olot s’ha reforçat amb vuit expedicions noves per millorar la mobilitat al corredor, segons ha anunciat el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Les noves sortides, operades per TEISA, s’incorporen per primera vegada a la franja de primera hora del matí i de mitja tarda en tots dos sentits.

El departament destaca que l’ampliació respon a les peticions d’ajuntaments, usuaris i equipaments com l’Escola d’Art d’Olot, que reclamaven més oferta en hores punta. “Hem escoltat les peticions i adaptem el servei a les necessitats reals del territori”, ha explicat la consellera Paneque. Les noves expedicions permeten ampliar les freqüències tant en sentit Girona–Olot com en sentit Olot–Girona. Des de Girona, les sortides afegides són a les 06.45 h, 09.00 h, 14.45 h i 16.45 h, amb pas per Banyoles i arribada a Olot amb parada prèvia a Besalú. En sentit contrari, s’incorporen sortides des d’Olot a les 07.15 h, 08.15 h, 15.00 h i 16.00 h, també passant per Banyoles i Besalú.

Pla de xoc de millora del bus interurbà

Paneque ha remarcat que la línia “no ha deixat de créixer des del 2022”, i que aquesta evolució demostra una demanda consolidada. Segons la consellera, el perfil majoritari dels viatgers són usuaris habituals que utilitzen el bus per desplaçaments quotidians, i el reforç del servei vol donar resposta a aquesta realitat.L’ampliació forma part del Pla de xoc de millora del bus interurbà que Territori ha començat a desplegar aquest 2025 amb la voluntat de potenciar el transport públic i oferir alternatives al vehicle privat. Les noves expedicions es financen a través del Fons Climàtic, amb una aportació de 187.113,43 euros.

Aquest instrument destina el 50% dels ingressos de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, entre els quals hi ha el reforç del transport públic interurbà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents