Veïns de la vall del Llémena denuncien que la Generalitat no aplicarà mesures urgents de seguretat a la GI-531
La plataforma 'Per una carretera segura' exigeix que es limiti el pas de camions en horari escolar
Veïns de la vall del Llémena denuncien que la Generalitat no aplicarà mesures urgents de seguretat a la carretera GI-531 entre Sant Gregori i les Planes d'Hostoles. La plataforma 'Per una carretera segura' alerta de la perillositat de la via i s'ha reunit aquest dimecres amb representants del Departament d'Interior, els alcaldes dels quatre municipis de la vall i representants de les empreses que hi ha a la zona. Segons informen en un comunicat, la Generalitat els ha informat que no implantarà mesures fins que la Mancomunitat de la Llémena i les empreses instal·lades a Sant Esteve de Llémena "arribin a un acord". "Lamentablement, la resolució ha quedat supeditada als interessos empresarials", critiquen els veïns.
Al comunicat que la plataforma ha fet arribar als mitjans aquest dijous assenyalen que les empreses addueixen que restringir el pas de camions d'entre dotze i setze metres generaria "inconvenients i costos". Per això, sostenen que la Generalitat ha resolt no adoptar cap mesura fins que la Mancomunitat i les empreses tanquin "un acord".
Els veïns remarquen que la reunió ha arribat quatre anys i mig després d'alertar sobre la perillositat de la via i dos anys i mig després de la creació de la comissió que treballa per reduir el risc que suposa el trànsit de tràilers. La plataforma exposa que els vehicles de gran tonatge "sovint envaeixen tota la calçada", sobretot als revolts.
I aquest no és l'únic problema que han detectat. Per aquesta carretera estreta, assenyalen, hi circulen grups de ciclistes que no respecten les normes i és una "pista de proves" per part d'alguns concessionaris de vehicles d'alta gamma.
Els veïns arribaven a la reunió amb la intenció d'aconseguir una primera mesura, que era limitar el pas dels camions en horari escolar "per protegir els infants que utilitzen el transport escolar cap als centres de Sant Gregori i les Planes d'Hostoles": "El Departament d'Interior i Seguretat, però, condiciona aquesta mesura a un acord previ entre la Mancomunitat i les empreses, que han demanat temps per estudiar els inconvenients i costos". "Mentre no hi hagi consens, la carretera continuarà sense regulació, malgrat el risc evident", critiquen.
La Plataforma 'Per una carretera segura' denunciem públicament la "subordinació de les administracions als interessos empresarials" perquè creuen que demostra "un total desinterès pel benestar i la seguretat col·lectiva".
Per això, es reafirmen en les demandes i reclamen a les empreses de la vall que adaptin la seva logística "a la realitat del traçat on estan instal·lades" i que les mesures destinades a millorar la seguretat de la via no passin, en cap cas, per una ampliació de la carretera: "Una obra que seria innecessària, costosa i perjudicial per al medi natural".
