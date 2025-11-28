Els trastorns alimentaris s'enquisten a Girona: les persones ateses creixen un 25% el 2024
L'augment ha estat constant en els darreres anys i nou de cada deu usuaris són dones amb una mitjana de 30 anys
En els darrers anys, s'ha registrat a nivell global un increment de casos de trastorns de conducta alimentària, una tendència que, segons adverteixen els experts, s'ha accelerat especialment des de l'inici de la pandèmia de covid-19.
En el cas de les comarques gironines, la problemàtica persisteix tal com es pot corroborar en el darrer balanç de casos tractats l'any passat. El programa per a l'atenció als trastorns de conducta alimentària (TCA) de les comarques gironines ha atès al llarg del 2024 un total de 948 persones, xifra que representa un increment del 26,58% respecte a l'any anterior (696). Segons informa l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l'augment ha estat constant en els darrers anys: un 56% més que el 2022 (554), un 88% més que el 2020 (460) i un 108% més que el 2019 (448). Del total de persones ateses, un 92,8% (880) van ser dones i un 7,2% (68) homes, amb una mitjana d'edat de 30 anys. El model gironí d'atenció a trastorns alimentaris es va implantar el 2005 i fa un abordatge integral i esglaonat.
Incideix en tres àmbits d'intervenció: la detecció i l'atenció precoç, la millora de l'accessibilitat a l'atenció especialitzada i l'abordatge des de l'atenció primària, amb professionals experts en TCA per a cada nivell assistencial.
Més menors atesos
En aquest sentit, els Centres de Salut Mental infantojuvenil (CSMIJ) han atès el 2024 257 menors, un 34% més que l'any anterior (191). D'aquests, un 91,4% (235) eren nenes i adolescents i un 8,6% (22) nens. La mitjana d'edat es va situar en 15 anys.
Els diagnòstics més freqüents en menors és un TCA inespecífic en un 67,7% i un 26,6% d'anorèxia nerviosa. Per comarques, la concentració més gran de casos es registra al Baix Empordà i al Gironès-Pla de l'Estany.
La majoria de casos en menors d'edat es concentren al Gironès, Pla de l'Estany i Baix Empordà
Per altra banda, els Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA), han atès un total de 645 persones amb TCA, de les quals, un 93% dones. La mitjana d'edat se situa a 34 anys. Amb relació a les comarques, el 24,5% dels casos són del Gironès-Pla de l'Estany i la Selva marítima, Selva interior i Alt Empordà, un 17%. Pel que fa als diagnòstics més freqüents, un 55% ha estat un TCA inespecífic, un 26% anorèxia nerviosa, un 18% bulímia nerviosa i un 2,2% altres TCA.
En relació amb l'activitat dels hospitals de dia ubicats al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, el centre d'adults va tractar 47 persones amb TCA, un 15,5% de les persones a l'hospital de dia d'adults, un 12,7% a l'hospital de dia infantil i un 72,3% a la UTCA, la unitat especialitzada en l'atenció als Trastorns de Conducta Alimentària (UTCA) dirigida a persones d'entre 12 i 25 anys.
La UTCA ha atès l'any 2024 45 pacients, 23 dels quals nous. El 84,4% de les persones ingressades a l'hospital de dia TCA són dones, mentre que el 8,8% són homes. La mitjana d'edat són 19 anys, essent el mínim de 12 anys i el màxim de 25. L'anorèxia nerviosa i el TCA inespecífic són els diagnòstics més rebuts, amb un 47%.
Atenció integral i esglaonada
La xarxa de salut mental i addiccions de la regió sanitària de Girona és gestionada per l'IAS. Concretament, en l'atenció a aquests trastorns, l'IAS va desplegar fa divuit anys un programa específic de caràcter transversal i comunitari que atén el pacient des de tots els nivells assistencials i de manera multidisciplinària (centre de salut mental, hospital de dia i hospitalització total), per assegurar l'accessibilitat territorial i la continuïtat de les cures, amb professionals experts en TCA a cada nivell assistencial. El model va rebre el Premi Mirall de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB) l'any 2019, en qualitat de l'excel·lència a l'atenció a les persones.
L'IAS assenyala en un comunicat que la prevenció des de l'atenció primària és clau per millorar la incidència i la prevalença de la malaltia. Els Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) són malalties complexes i de llarga evolució. Identificar els signes primerencs i promoure una bona orientació des de l'atenció primària són factors clau per al diagnòstic precoç, iniciar un tractament especialitzat i assegurar així un millor pronòstic.
Els TCA són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, de sentir i de comportar-se en relació amb l'alimentació, el pes o la figura. Afecten, majoritàriament, nens, nenes, dones joves i, cada vegada més, persones adultes. Els principals TCA són l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, el trastorn per afartament i els trastorns de la conducta alimentària no especificats.
Els TCA són malalties amb greus conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials, però que poden remetre en un percentatge elevat si es detecten precoçment i es realitza un tractament multidisciplinari i psicoterapèutic especialitzat. Un tret habitual d'aquests trastorns és la manca de consciència de malaltia i, per tant, la manca de motivació per recuperar-se. Per aquest motiu, el tractament dels TCA és llarg i complex, i el paper de la família esdevé fonamental per a la recuperació.
L'IAS ha fet pública la informació amb motiu del Dia Internacional per la Lluita dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) que es commemora el 30 de novembre amb l'objectiu de destacar la importància de la prevenció i de la detecció precoç dels TCA i eliminar, alhora, l'estigmatització de les persones afecta.
