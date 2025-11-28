Hipra lidera un projecte europeu per desenvolupar una vacuna contra la pesta porcina
La iniciativa explora noves estratègies per frenar l’expansió d’una malaltia que amenaça el sector
Hipra lidera un projecte europeu per desenvolupar una vacuna de nova generació contra la pesta porcina africana (PPA). La iniciativa, denominada VAX4ASF, està finançada pel programa Horizon Europe i va arrancar oficialment a principis de 2024 amb la participació d’un ampli consorci científic internacional. El projecte té una durada de quatre anys. Per abordar els reptes que planteja una aproximació innovadora a la vacunació, VAX4ASF compta amb 17 socis de països de la Unió Europea, els Estats Units i Kenya, formant així un consorci internacional.
L'objectiu del projecte VAX4ASF és proporcionar una solució definitiva, efectiva i segura contra el virus de la PPA, altament contagiós, imprevisible i complex, que afecta els porcs i els senglars, causant una elevada mortalitat entre els animals afectats.
Actualment el virus no es pot prevenir a Europa amb l'ús de vacunes pel marc legal vigent i perquè no s'ha aconseguit desenvolupar-ne cap fins ara que sigui suficientment segura i eficaç. Fonts d'Hipra especifiquen que es tracta d'un virus "molt complex", i això fa que el desenvolupament de la vacuna sigui "un repte científic de gran magnitud". El disseny de la vacuna s'està coordinant des d'Hi`ra conjuntament amb el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa - CSIC.
"L'arribada del virus de la Pesta Porcina Africana a Espanya subratlla la urgència de desenvolupar solucions científiques sòlides com son les vacunes; des d'Hipra volem posar en valor la feina que es fa des del sector porcí i les administracions per poder detectar de forma precoç casos com el que avui ens ocupa", concreten.
La localització, dimecres passat, a la serra de Collserola de dos cadàvers de senglar infectats amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) ha encès totes les alertes al sector ramader. La malaltia, que a Espanya no es detectava des del 1994, però que ara portava ja un temps avançant per Europa, és altament contagiosa entre els animals, per la qual cosa obliga a activar un estricte protocol de prevenció i seguretat. No es contagia de cap manera als humans, ni per la ingesta d’aliments ni per estar en contacte amb exemplars infectats.
Vacunes de nova generació com a punt d'inflexió
La naturalesa complexa del genoma de la PPA i les partícules del virus ha estat el principal factor que ha dificultat el desenvolupament d’una vacuna contra la PPA; per tant, malgrat la intensa recerca sobre diferents aproximacions de vacunes, encara no hi ha candidats de vacunes comercials completes.
Controlar el nivell de replicació del virus per a la propera generació de vacunes de la PPA, com es proposa en el projecte VAX4ASF, és un dels objectius per canviar el paradigma actual del desenvolupament de vacunes i la gestió de la malaltia.
