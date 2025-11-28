Junts exigeix "accions immediates" al Govern per fer font a la crisi de la pesta porcina
La diputada Jeannine Abella critica que l’Executiu no atengués les alertes del partit sobre els protocols de bioseguretat
Junts per Catalunya ha demanat al Govern que adopti “accions immediates” després de la confirmació de dos casos de pesta porcina africana (PPA) en porcs senglars trobats morts al parc de Collserola, a Cerdanyola del Vallès. Segons la diputada Jeannine Abella, cal “evitar la propagació” de la malaltia escoltant productors i especialistes en salut animal.
Abella ha recordat que a principis de novembre el seu grup va revisar els protocols de bioseguretat i va concloure que eren “inaplicables” davant una possible entrada del virus. Junts assegura que ja aleshores va advertir que Catalunya no estava preparada per afrontar un escenari com l’actual i que va proposar mesures per anticipar-se-hi.
La diputada també ha afirmat que el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, “va desatendre les advertències” en seu parlamentària. En aquest sentit, adverteix que l’afectació econòmica per al sector porcí i per al conjunt de l’economia catalana “pot ser molt elevada” si no s’actua amb celeritat. “Ara toca gestionar bé”, ha afirmat, tot oferint el “treball previ i l’expertesa” del grup parlamentari per ajudar en la resposta a l’episodi.
Finalment, Abella ha demanat que el Govern no repeteixi els errors que Junts atribueix a la gestió de la dermatosi nodular contagiosa. “El sector no es pot permetre decisions que tornin a perjudicar l’activitat econòmica”, ha conclòs.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal