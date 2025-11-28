Legal
Lawsome inaugura una nova oficina al centre de Girona
El bufet d’advocats especialitzat en operacions corporatives complexes obre el seu primer despatx fora del País Basc
O.P.
El bufet Lawesome, fundat l’any 2013 a Bilbao i també amb oficines a Sant Sebastià, va inaugurar dimecres una nova oficina al centre de Girona. Especializat en operacions corporatives complexes, l’any passat va instal·lar-se al Parc de Recerca de la Universitat de Girona. Ara, fa un pas més amb instal·lacions a la Gran Via de Jaume I i la incorporació de més personal. Els cinc professionals que Lawesome a la ciutat tenen l’objectiu «d’estar al costat del teixit empresarial», explica Martín Eguia, cofundador del bufet.
«Vam impulsar Lawesome perquè hi havia un buit en el mercat en l’àmbit de l’assessorament vinculat a la innovació i la tecnologia», afegeix Eguía. En aquest sentit, des de la companyia assessoren start ups, spin offs sorgides de grups de recerca universitaris, però també a inversors que volen invertir en aquest tipus de companyies.
«A Girona hi ha un parc tenològic que funciona molt bé, del que sorgeixen moltes idees que tenen potencial per arribar al mercat. En aquest entorn nosaltres fem un acompanyament legal especialitzat. Girona em fa pensar molt en el que va passar a Biscaia fa uns anys, en què hi va haver un evolució d’una economia molt industrial d’empreses familiars cap a una altra basada en empreses innovadores centrades en coneixement i tecnologia. La nostra intenció és replicar el model que vam començar allà i que ens ha funcionat», comenta el confundador de Lawsome.
«La de Girona és la primera oficina que tenim fora del País Basc, i no és cap casualitat», conclou Eguía.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe