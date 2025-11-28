Nou de cada deu gironins ingressats a l'UCI per la grip no estan vacunats
Salut fa una crida a vacunar-se contra el virus a tota la població, abans no arribi el pic de la malaltia, previst per mitjans de desembre
El 89% dels pacients de la Regió Sanitària de Girona que van requerir ingressar a una unitat de crítics amb diagnòstic de grip l'any passat no estaven vacunats, percentatge que a Catalunya, amb una mitjana de cobertura vacunal més alta, va ser del 74%. Aquestes són algunes de les dades extretes d'un estudi fet a la Regió Sanitària de Girona, que té com a objectiu incidir en la importància d'immunitzar-se contra el virus respiratoris.
Per altra banda, el 84% de les persones que durant l’any 2024 van acudir a urgències, tant hospitalàries com de l’atenció primària, amb símptomes respiratoris no estava vacunada ni contra la grip ni contra la covid-19. La protecció comunitària s’evidencia en aquest estudi, ja que a les àrees bàsiques de salut amb xifres de vacunació més elevades es van registrar menys urgències per grip. Per això, el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, afirma que “qui es vacuna, es protegeix a ell mateix, al seu entorn, alhora que contribueix a la protecció comunitària”.
"Qui es vacuna, es protegeix a ell mateix, al seu entorn, alhora que contribueix a la protecció comunitària"
Vacunar-se abans no arribi el pic de l’epidèmia
Des de la Regió Sanitària de Girona es fa una crida a vacunar-se contra la grip i la covid-19, abans no arribi el pic de la malaltia, que enguany es preveu abans del que és habitual. Així, segons la tendència dels casos que s’estan registrant, en aquest moment a l’alça, es preveu que el pic de l'epidèmia de grip d'aquest any arribarà entre el pont del desembre i abans de Nadal.
Tenint en compte aquesta previsió i que la vacuna tarda uns dies a fer efecte, des del Departament de Salut es recorda a la ciutadania que ara és el moment de vacunar-se: “aquelles persones que no s’hagin vacunat encara, que no s’esperin a fer-ho: ara és el moment”, afirma el gerent de la Regió Sanitària Girona, que recorda que “vacunar-se és la millor manera de prevenir els efectes de la grip i de la covid-19”. A partir del dia 1 de desembre, s’obrirà la vacunació a totes aquelles persones que vulguin vacunar-se i que no formin part dels grups recomanats.
La vacunació té una incidència directa en la gravetat i la propagació de la malaltia de manera que és vital per reduir la transmissió de les infeccions respiratòries i per prevenir-ne complicacions. Cal tenir present que durant la tardor i sobretot a l’hivern els virus responsables d’aquestes malalties circulen més i en algunes persones poden arribar a produir complicacions greus. Per això, és importantíssim vacunar-se quan abans millor, ara que ja ha arribat el fred, i amb aquest, l’arribada de més virus.
La campanya de vacunació d’enguany s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la covid-19, sobretot les persones grans, amb patologies cròniques i les embarassades. La vacunació també es recomana als qui poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, és a dir, tant als infants menors de 5 anys, els quals malgrat patir la malaltia de forma lleu en són transmissors, com als professionals de la salut, donat que poden actuar com agents transmissors cap als seus pacients, que en la majoria dels casos són persones vulnerables.
Ritme superior que l'any passat però insuficient
Tal com va avançar aquest diari, en la campanya actual d'immunització la participació ha estat més alta que en altres anys, però continua essent insuficient. Les cobertures vacunals de la Regió Sanitària de Girona estan per sota la mitjana de Catalunya. Així, s’ha vacunat de la grip el 30,26% de la població amb indicació, i el 21,36% en el cas de la COVID-19, mentre que a Catalunya estan en un 33,59% i 25,26% respectivament.
Per tal de vacunar-se contra la grip i la covid-19 la ciutadania s’ha d’adreçar al seu centre d’atenció primària (CAP), on es podran vacunar amb i sense cita prèvia. Per demanar dia i hora per a les vacunes cal fer-ho mitjançant l'aplicació de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d'atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació citasalut.gencat.cat o bé directament al centre d’atenció primària (CAP).
Per aquelles persones amb dificultat per a sol·licitar cita, els centres d’atenció primària oferiran horari de vacunació sense cita prèvia. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30. A més, diferents CAP que obren els dissabtes, també oferiran vacunació sense cita prèvia de 9.30 a 12.30 h, consulta al 061.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal