Olot incorporarà el Pla Kanpai per combatre la multireincidència
El nou model preveu operatius simultanis i més presència policial en punts sensibles
Olot incorporarà properament el Pla Kanpai, una metodologia dissenyada per reforçar la lluita contra la multireincidència mitjançant operatius coordinats i una presència policial més gran en els punts on s’ha detectat activitat persistent. El PSC d’Olot ha celebrat l’anunci de la Conselleria d’Interior i defensa que aquesta és “la línia a seguir” per afrontar la delinqüència amb constància i dades contrastades.
La formació ha valorat positivament les dades presentades aquesta setmana a la Junta Local de Seguretat, que indiquen una reducció del 5,6% dels delictes a la ciutat, amb baixades destacades en furts i robatoris. Segons el grup municipal, aquest descens està relacionat amb l’expulsió i l’ingrés a presó de diversos multireincidents i amb l’aplicació continuada d’operatius policials en zones sensibles. “Això demostra l’efectivitat d’una política de seguretat constant, coordinada i basada en dades”, assenyalen.
20 agents nous dels Mossos a la Garrotxa
El PSC subratlla que Mossos d’Esquadra i Policia Municipal mantenen actuacions específiques per frenar els delictes repetits, reforçades en els darrers mesos per més recursos i per la col·laboració entre cossos. En aquest sentit, recorden que la Generalitat ha sumat 20 agents dels Mossos a la Garrotxa, mentre que l’Ajuntament d’Olot ha incorporat set nous efectius a la Policia Municipal.
De cara al futur, Interior i els Mossos preveuen continuar treballant per prevenir aquesta tipologia delictiva amb nous dispositius en espais on s’ha detectat activitat persistent. El departament impulsarà operatius globals, simultanis en diversos municipis o zones, i també dispositius quotidians, que comptaran amb suport de les unitats ARRO i BRIMO. També s’intensificarà la persecució dels delinqüents persistents per fer el sistema “més eficient”, actuant sobre la trajectòria de la persona i garantint que les causes tinguin conseqüències legals en coordinació amb els serveis corresponents.
El PSC d’Olot també s’ha referit a les declaracions del diputat socialista Marc Lamuà, que ha alertat que “fer afirmacions poc rigoroses és un error que dona ales a l’extrema dreta”. El grup municipal comparteix aquest posicionament i denuncia que determinades formacions “estan utilitzant la inseguretat com a instrument partidista”. “Defensar una seguretat progressista vol dir actuar amb dades, reforçar els cossos policials i treballar plegats. L’alarmisme, en canvi, debilita la política seriosa i no resol res”, conclouen.
