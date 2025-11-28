Operació contra grafiters: 20 detinguts amb danys també a trens i estacions de Girona
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional els atribueixen 130 delictes que han causat un perjudici de més de 550.000 euros
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han dut a terme un dispositiu contra grafiters que actuen al transport ferroviari que han causat incidents a la província de Barcelona i a la de Girona, amb un balanç de 20 detinguts relacionats amb 130 delictes de danys i un perjudici econòmic superior als 550.000 euros.
Els autors accedien a les estacions per zones no habilitades, variaven dies i horaris per dificultar la detecció, ocultaven el rostre, pintaven grans superfícies en poc temps i utilitzaven pseudònims (TAG) per signar les pintades.
Onze dels detinguts, arrestats pels Mossos, estan vinculats a 34 delictes amb un perjudici de 99.043 euros, que han provocat retards i afectacions al servei i riscos per a la seguretat ferroviària. La resta han estat arrestats per la Policia Nacional per 96 delictes més, amb un perjudici econòmic de 455.660 euros, corresponents a fets esclarits a les demarcacions de Barcelona i Girona.
Els grafits no només generen un impacte econòmic i operatiu, sinó també un cost mediambiental rellevant, ja que la seva neteja requereix productes químics i rentats a pressió que incrementen considerablement el consum d’aigua i energia, recorden les forces policials.
L'operació Tinta i la seva investigació parteix de l’anàlisi de delictes comesos en trens i instal·lacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i TMB en els dos darrers anys, una feina complexa per la gran quantitat de casos i per la dificultat d’identificar els autors a causa de la seva itinerància i metodologia: accés irregular a estacions, ocultació del rostre i accions ràpides i coordinades. L’operació policial, posada en marxa el 21 de novembre, ha culminat amb 20 detinguts, nou persones investigades i una detenció més arran d’una cerca judicial.
Seguretat ferroviària
Els Mossos d’Esquadra han reforçat la seva presència a estacions i han ampliat el grup especialitzat en l’anàlisi i prevenció d’incidents ferroviaris, amb l’objectiu de donar una resposta més efectiva. Les actuacions se centren especialment a Montcada i Bifurcació, Granollers Centre, Martorell i l’Estació de França.
Aquest operatiu, batejat com a Iris, té com a finalitat prevenir el vandalisme amb grafits a les instal·lacions ferroviàries de Catalunya. Inclou accions de prevenció en estacions, coordinació amb la Unitat de Drons i contacte constant amb els serveis de seguretat de Renfe i Adif per reforçar punts vulnerables de la infraestructura.
Des de l’octubre, l’operatiu s’ha desplegat en diverses estacions els divendres a la nit i dissabtes de matinada, amb suport de drons i unitats de Seguretat Ciutadana dels Mossos, així com dels serveis de seguretat de Renfe i Adif, coincidint amb les franges de més risc per possibles actes vandàlics.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe