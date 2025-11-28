Protecció Civil homologa quatre plans d’autoprotecció gironins, inclòs el del Pavelló de Fontajau
Els altres fan referència a dos càmpings i a una empresa
Protecció Civil ha homologat quatre nous plans d'autoprotecció gironins. Ho ha fet aquest divendres durant la celebració de la Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
El Pavelló Municipal Girona-Fontajau ha obtingut l’homologació i també dos càmpings del Baix Empordà: el Relax Nat (Mont-ras) i el Càmping Calella de Palafrugell (Palafrugell) han rebut també l'aval del seu pla i ambdós se situen en zones de risc d’incendi forestal.
També ha rebut el vistiplau de Protecció Civil una empresa química afectada per la normativa d’accidents greus com és Croda Ibérica SA ubicada a Fogars de la Selva.
Aquestes mesures formen part dels 24 plans d’autoprotecció aprovats aquest divendres, que inclouen també instal·lacions a Barcelona com línies de metro i el funicular de Montjuïc. Amb aquesta tanda, el total de PAU homologats al 2025 arriba a 391 a Catalunya.
Segons Protecció Civil, aquests plans són clau per garantir la seguretat en espais públics i empreses davant emergències, especialment en instal·lacions concorregudes com el Pavelló Fontajau, que acull esdeveniments esportius i culturals de gran afluència.
Un de pendent
En aquesta sessió, 16 plans d’autoprotecció no s’han homologat per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció, un d'ells en terres gironines, però no ha transcendit el tipus d'instal·lació.
