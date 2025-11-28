Territori incorpora dues noves expedicions a la línia d’autobús Barcelona–Puigcerdà
Les noves connexions directes funcionaran els divendres i diumenges a la tarda
Territori ha afegit dues noves expedicions directes a la línia d’autobús Barcelona–Puigcerdà, que entren en funcionament aquest divendres i reforcen els desplaçaments del cap de setmana. Les millores s’apliquen al servei operat per Alsina Graells (ALSA) i consisteixen en una sortida addicional de Barcelona cap a Puigcerdà els divendres a la tarda i una tornada directa en sentit invers els diumenges a la tarda.
Segons el Departament, l’ampliació respon a les necessitats detectades al territori i a les demandes traslladades pel Consell Comarcal de la Cerdanya. Les dues franges reforçades són especialment utilitzades pels estudiants que viatgen setmanalment entre la capital catalana i la comarca.L’augment del servei arriba en un context d’increment de demanda a la zona. La línia que connecta Barcelona amb el Berguedà ha registrat un 15,6% més de viatgers durant el 2024, un creixement que també té impacte en les connexions cap a la Cerdanya. Les noves expedicions directes permeten reduir el temps de trajecte i faciliten alternatives de transport públic en un moment en què la línia R3 de Rodalies continua tallada.
Mesures finançades pel Fons Climàtic
Aquest reforç del servei forma part de les actuacions que la Generalitat impulsa a través del Fons Climàtic amb l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic. En aquest cas, la millora compta amb una aportació anual d’uns 43.000 euros. El Fons Climàtic destina el 50% dels ingressos de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental a projectes que contribueixin a mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic, entre els quals s’inclou l’impuls de la mobilitat sostenible.
