Candela López insta Junts a no donar suport a la moció de censura del PP: "Posa en risc els interessos dels catalans"
La coordinadora dels Comuns reivindica des de Ripoll uns "serveis públics forts" com a resposta a l'extrema dreta
La coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha carregat contra el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per demanar els vots de Junts per a una possible moció de censura i ha acusat el PP de ser "la força que més mal ha fet a Catalunya". López ha advertit Junts que donar-hi suport "no és defensar els interessos dels catalans". La coordinadora dels Comuns ha demanat a la formació de Carles Puigdemont que faci "la seva feina" i utilitzi "la seva força per garantir drets per a tots els catalans", treballant amb les iniciatives del govern espanyol, i evitant votacions com la d'aquesta setmana, en què van tombar els objectius de dèficit. "No ho entenem", ha lamentant.
López ha fet aquestes declaracions des de Ripoll, on els Comuns han instal·lat una de les cinquanta parades que desplegaran a tot Catalunya en el marc de la campanya "Comuns a peu de carrer", per explicar el seu projecte a la ciutadania, i on també han presentat el nou coordinador de la formació al Ripollès, Martí Almor.
López ha insistit que reforçar l'habitatge i els serveis públics és clau per frenar l'extrema dreta. "Moltes persones no troben respostes als seus problemes quotidians: una sanitat saturada, dificultats per accedir a un habitatge, un sistema educatiu que no sempre hi arriba...", ha remarcat.
En aquest context, ha defensat que la millor manera de frenar discursos com els d'Aliança Catalana o Vox és "escoltar la ciutadania, empatitzar les seves preocupacions i reforçar els serveis públics". I ha lligat directament aquesta acció a l'objectiu de les eleccions municipals del 2027. "Volem estar presents en cada poble i ciutat, proporcionant solucions concretes", ha assegurat.
L'habitatge, el principal problema de la ciutadania
L'habitatge, ha remarcat López, és avui "el principal problema de la ciutadania". Ha denunciat que l'especulació i l'encariment dels preus impedeixen que moltes famílies i joves puguin tirar endavant els seus projectes de vida. En aquest sentit, ha defensat que calen "polítiques valentes" que regulin preus, ampliïn el parc públic i frenin les pràctiques abusives.
Segons López, el veritable conflicte "no és amb els veïns, sinó amb els poderosos que especulen amb l'habitatge i limiten els drets de la majoria". Per això, ha defensat una fiscalitat més alta per a les grans fortunes. "Incrementar la pressió fiscal als milionaris és la manera més eficient de finançar serveis públics dignes per a tothom".
La dirigent també ha aprofitat per replicar a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, després que qualifiqués el sistema de pensions d'"estafa piramidal". López ha assegurat que aquest tipus de declaracions revelen un model que aposta per "desmantellar el sistema públic i substituir-lo per un model privat" on només tindrà pensió "qui pugui pagar-se-la". "És el mateix patró de sempre, defensar els interessos dels poderosos i deixar al marge la classe treballadora", ha denunciat.
Sobre la crisi porcina
Sobre la crisi per la pesta porcina africana, López ha fet una crida a la responsabilitat arran de les afectacions detectades en zones concretes del territori, demanant a la ciutadania que segueixi les recomanacions del govern i evitant aproximar-se a les àrees afectades. També ha reclamat "la màxima diligència i transparència" per part de l'executiu per evitar que la situació s'estengui. Aquest divendres es van confirmar els dos primers casos positius de pesta porcina africana a Catalunya i aquest dissabte se n'hi ha sumat quatre focus més.
Una cinquantena de paradetes a tot Catalunya
Aquest matí els Comuns han fet una acció simultània a una cinquantena de municipis de tot Catalunya. S'han posat paradetes per repartir informació sobre les propostes del partit en matèria d'habitatge, serveis públics i transformació ecològica entre d'altres, en el marc de la campanya "Comuns a peu de carrer". L'objectiu és, a part d'explicar l'acció de la formació, fer valdre la convivència i la democràcia i respondre als "discursos d'odi" que impulsen formacions d'extrema dreta.
