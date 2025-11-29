La CUP reclama un projecte "viable" per a la piscina municipal coberta d'Olot
Afirmen que el pla impulsat per l’equip de govern "presenta riscos econòmics importants"
La CUP d’Olot ha expressat el seu suport a la reivindicació veïnal per construir una piscina municipal coberta i ha tornat a defensar la necessitat de garantir l’accés públic a la pràctica de la natació durant tot l’any. "A Olot no es pot nedar tot l’any si no ets soci del Club Natació Olot, i això no és normal en una ciutat de gairebé 39.000 habitants", ha assegurat el regidor cupaire Dani Dorca, segons ha informat la formació en un comunicat.
La CUP recorda que ja des del 2015 proposa explorar totes les opcions possibles —des de la construcció d’un equipament municipal fins a convenis amb el Club Natació Olot— per evitar que cap persona quedi exclosa d’un servei que consideren essencial per a la salut, especialment en el cas de gent gran, persones amb mobilitat reduïda o ciutadans amb prescripció mèdica.
Crítiques al projecte actual
El grup municipal ha advertit que el projecte impulsat per l’equip de govern presenta “riscos econòmics importants”. El Pla de Viabilitat preveu 2.000 socis pagant 32 euros mensuals, una estimació que la CUP qualifica “d’irreal”. També alerta que els costos de manteniment, calculats en 200.000 euros anuals en l’escenari més optimista, podrien acabar sent molt superiors.
La formació també critica que la proposta actual no inclou serveis complementaris com gimnàs, sauna o espais terapèutics, i que l’equipament previst només disposaria de vuit carrils. Paral·lelament, lamenta que l’Ajuntament mantingui la seva intenció de continuar abonant 100.000 euros anuals al club privat perquè els escolars facin natació, en lloc de derivar-los a la futura piscina municipal.
Com a resposta, la CUP ha presentat una proposta pròpia que considera “viable, eficient i pensada per al conjunt de la població”. Entre les mesures, destaca ubicar la piscina en un espai que permeti aprofitar infraestructures existents, com les instal·lacions de l’antiga discoteca Krater’s, amb l’objectiu d’abaratir costos i centralitzar serveis.
També proposen estudiar una ampliació i connexió amb el Club Natació Olot per guanyar espais d’aigua i zones exteriors, compartir despeses de manteniment i climatització, i assegurar el retorn social de les inversions públiques ja destinades al club
