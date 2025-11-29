Els Premis Gavarres guardonen un estudi sobre una papallona protegida
Pau Ortega Colet de l'Associació de Naturalistes de Girona ha analitzat la situació de l'espècie protegida i proposa estratègies de conservació al massís
El Premi Joan Xirgo dels Premis Les Gavarres 2025 ha guardonat un projecte de Pau Ortega Colet, de l'Associació de Naturalistes de Girona. El treball "Distribució i estat de conservació d'Euphydryas aurinia (Lepidoptera: : Nymphalidae) i de les seves plantes nutrícies al massís de les Gavarres” en el qual analitza la situació actual d’aquesta papallona protegida i proposa estratègies de conservació al massís.
L’Euphydryas aurinia, inclosa a l’Annex 2 de la Directiva Hàbitats, compta amb cites antigues a les Gavarres —la majoria dels anys noranta— i mostra una regressió preocupant a escala catalana. De fet, fa sis anys que no es localitza en el seguiment anual de la Vall de Sant Daniel.
El treball d’Ortega vol actualitzar-ne la distribució, estudiar l’estat de les plantes nutrícies i oferir recomanacions de gestió per garantir-ne la preservació.
El premi està dotat amb 5.000 euros, amb què el Consorci de les Gavarres dona suport a la recerca científica al territori.
XXIX Premi Cirera d’Arboç
El jurat ha distingit, per unanimitat, Jaume Oliveras i Jordi Compte amb el XXIX Premi Cirera d’Arboç. Tots dos han dedicat vint anys al seguiment voluntari del CMBS a la Vall de Sant Daniel, aplicant la metodologia del Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya.
La seva constància ha permès realitzar centenars de censos, identificar 74 espècies i registrar gairebé 45.000 individus. Les dades obtingudes han estat claus per documentar la desaparició de fins a 14 espècies, afectades per l’escalfament global i els canvis en els hàbitats oberts.
El VI Premi Assumpta Fabré Dachs
L’únic treball presentat en aquesta edició del Premi Assumpta Fabré Dachs, elaborat per Joana Ortiz de Villacian Pascual (Institut de Cassà de la Selva), ha estat el guanyador del VI Premi. El projecte, “Els tints naturals a partir de plantes silvestres de les Gavarres”, explora el potencial de diverses espècies vegetals del massís com a font de tints naturals, amb la voluntat de trobar alternatives sostenibles als colorants sintètics.
El guardó reconeix el millor treball de recerca de batxillerat dedicat a les Gavarres i està dotat amb 500 euros per a l’estudiant i 500 més per al centre educatiu, destinats a material didàctic.
L’acte d’entrega dels Premis Les Gavarres 2025 s'ha celebrat al Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà amb la participació del gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau; l’alcalde de la Bisbal, Oscar Aparicio; el representant de la Generalitat, Marc Vilahur, i la diputada de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró.
La gala també ha acollit la presentació del llibre "Històries de les Gavarres", de Josep Matas, editat per l’editorial Gavarres. L’obra recull cinquanta relats breus basats en documentació històrica i memòria oral, que reconstrueixen la vida quotidiana al massís en temps en què els camins eren transitats, els oficis abundants i les esglésies punt de trobada i avís. Matas ofereix un mosaic viu que abasta espais com Sant Daniel, Torrent, Cruïlles, Sant Cebrià dels Alls i Sant Martí Vell, i convida el lector a redescobrir un territori proper però sovint oblidat.
