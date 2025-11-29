Olot dona la benvinguda al Nadal amb música i gastronomia local
La ciutat dona el tret de sortida a una campanya nadalenca "amb més premis que mai"
Olot ja ha donat la benvinguda al Nadal. Aquest divendres la ciutat ha viscut la festa d’encesa dels llums, un esdeveniment que ha omplert la Plaça Major d’ambient festiu, música en directe i propostes gastronòmiques amb desenes de persones.
A partir de les 19.30 h, la Plaça Major d’Olot s’ha convertit en epicentre i escenari de la celebració. Les Que Faltaband han estat les responsables d’amenitzar la tarda amb un concert, que ha acompanyat les degustacions de comerç local.
Amb aquesta celebració, l’Ajuntament d’Olot – amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants d’Olot, la Plaça Mercat i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa – ha volgut donar el tret de sortida a una de les campanyes nadalenques "més ambicioses i actives dels darrers anys, amb l’objectiu de reforçar el comerç de proximitat i dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat", segons informen des de l'Ajuntament. De fet, s’han activat 5.850 euros en premis i vals de regal a través de diverses iniciatives comercials.
La regidora d’Empresa, Comerç, Turisme i Promoció de la Ciutat, Gemma Canalias, ha assegurat que "Olot és una ciutat plena de vida i oportunitats, i el comerç i la restauració en són una part essencial". De la seva banda, la presidenta de l’ACO, Ester Verdaguer, ha demanat "pensar bé cada regal perquè cada compra al comerç local és una aposta de proximitat i per la ciutat".
En aquest sentit també s’ha pronunciat l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, que ha recordat que aquestes dates són especialment significatives: "comprar al comerç local és apostar per la qualitat, el tracte personal i el futur de la ciutat. Per Nadal, aquest compromís és més important que mai".
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026