El voluntariat de les comarques gironines celebra la gala anual de premis
L’acte reconeix persones i entitats i posa en valor el compromís del teixit comunitari
El voluntariat de Girona va celebrar la gala anual de premis en una cerimònia que va reunir més d’un centenar de persones a l’Espai Fundació "La Caixa" de Girona. L’acte, organitzat per Girona Voluntària, va servir per reconèixer la tasca de les entitats i les persones que participen en projectes solidaris arreu de les comarques gironines i per entregar els diferents guardons del 2025. La gala, que ja s’ha consolidat com una cita de referència del teixit social gironí, va congregar representants institucionals, entitats socials i membres de la comunitat.
La presidenta de Girona Voluntària, Maria Rosa Terradellas, va obrir la vetllada amb un discurs centrat en la importància del voluntariat i en la seva aportació al benestar col·lectiu. «És imprescindible per construir un món més solidari, més equitatiu, més respectuós i més just», va afirmar. També va remarcar que la societat «necessita les mans, la mirada i la tendresa» de totes les persones que dediquen hores al servei dels altres.
La gala va combinar actuacions artístiques i reflexió social. La Coral de l’ADAC va obrir el programa amb una interpretació solemne, seguida de la cantautora Mireia Pagès, que va protagonitzar un dels moments més aplaudits de la nit. Tot seguit, la periodista de Catalunya Ràdio Clara Jordan va oferir una intervenció centrada en la invisibilitat de moltes accions transformadores: «Sovint diem que, si no surt al diari, aquella història no existeix. El voluntariat demostra absolutament el contrari: la majoria del que realment transforma la vida de la gent no surt als mitjans».
Premis al Voluntariat 2025
Un dels moments més esperats va ser l’entrega dels Premis al Voluntariat 2025, concebuts per donar visibilitat a iniciatives que sovint passen desapercebudes però tenen un impacte decisiu en el territori. Girona Voluntària subratlla que aquests guardons reconeixen tant projectes concrets com trajectòries personals que exemplifiquen la constància i la dedicació del teixit solidari.
La cloenda va comptar amb les intervencions de diverses autoritats. Queralt Vila, en representació de l’Ajuntament de Girona, va defensar el valor de la participació ciutadana: «És sobretot una actitud: implicar-se, ser-hi i posar el temps i el talent al servei dels altres». Per la seva banda, Míriam Lanero i Carrillo, de la Diputació de Girona, va qualificar el voluntariat com «un actiu imprescindible per al territori» i va insistir en la necessitat que les administracions segueixin generant espais de suport i coordinació. El director territorial de Drets Socials, David Àlvarez, va remarcar que «Catalunya és terra de voluntariat, i Girona encara més», i va afirmar que cada gest i cada hora de dedicació «són imprescindibles per construir una societat més justa, humana i digna». Finalment, la gala es va tancar amb un agraïment col·lectiu a totes les persones i entitats que treballen en projectes solidaris i que mantenen viu el voluntariat a les comarques gironines.
