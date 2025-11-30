Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’«Ennadala’t» dona la benvinguda al Nadal a Riells i Viabrea

Riells i Viabrea celebra amb èxit la 5a Fira de Nadal, «Ennadala’t».

Carla Ventura Ponce

Les celebracions nadalenques arriben arreu del territori a poc a poc, i a Riells i Viabrea ho han fet en forma de Fira de Nadal. Es tractava de la 5a edició de l’Ennadala’t, una celebració que clou avui després de tres dies d’activitats tradicionals, música i espectacles, com també de parades artesanes i racons gastronòmics. Grans i petits han pogut gaudir de neu, llums i esperit festiu.

