La Molina encara amb optimisme la temporada després d'un primer cap de setmana "espectacular" i "amb bones condicions"
L'estació ofereix 40 centímetres de neu i 13 pistes esquiables, i treballa per obrir-ne més pel pont de la Puríssima
Tret de sortida d'una temporada d'esquí "espectacular" a la primera estació del Pirineu gironí que ha obert, La Molina. Aquest cap de setmana els primers esquiadors i famílies s'han acostat fins a l'estació per "tocar la neu" i fer les primeres baixades amb esquís o trineu. El domini ha ofert 13 pistes obertes i un gruix de fins a 40 centímetres de neus pols, fabricada amb canons i mantinguda gràcies al fred dels últims dies. Segons Marta Viver, cap comercial de La Molina, les previsions per a la temporada són bones. "Farà fred i això ens ajudarà a mantenir i produir neu", ha dit, recordant que l'any passat, pel pont de la Puríssima, només van poder obrir amb activitats alternatives. Enguany, en canvi, esperen una bona afluència.
"Estem supercontents d'iniciar la temporada un 29 de novembre i amb aquestes condicions", ha assegurat Marta Viver. Segons la cap comercial, el fred intens dels darrers dies ha sigut determinant per aquesta obertura primerenca.
De moment, es pot esquiar per cotes baixes i mitjanes, i l'estació treballa per obrir també les zones altes. "Esperem tenir-les disponibles de cara al pont de la Puríssima, perquè farà més fred i hi ha possibilitat de nevades", ha dit.
Aquest primer cap de setmana, diu Viver, ha servit per "començar a rodar remuntadors, sistemes informàtics..." i posar-ho tot a punt per al pont, quan preveuen una elevada afluència.
Esquís i trineus
Entre els visitants, moltes famílies amb nens i també esquiadors amb ganes de treure la pols al material de neu. La Lluïsa, que ha vingut de Barcelona, ha explicat a l'ACN que el seu objectiu del dia era "no lesionar-se i passar-s'ho bé". "El clima és meravellós", ha afegit.
També des de la capital catalana ha vingut l'Àlex, que ha aprofitat el matí per ensenyar a esquiar al seu fill. "Ens hem assabentat que aquest cap de setmana obria La Molina i no hem volgut esperar més", ha apuntat. "Tenim un apartament aquí i venim gairebé cada cap de setmana", ha afegit.
Altres famílies han vingut "perquè els nens esquiïn", com és el cas de l'Iris, que s'han desplaçat des de Collbató, o del Xavier, que tenen casa a la Cerdanya i celebrava que la seva filla "tenia moltes ganes de gaudir de la neu i de la natura".
Però no tots han vingut a esquiar. De fet, moltes famílies s'han apropat per gaudir de la neu i del trineu. Una família de Cornellà del Terri, per exemple, ha explicat que han volgut aprofitar el dia per venir "abans del pont, a veure la poca neu que hi ha". En Noa, un dels nens, s'ho ha passat molt bé "derrapant" amb el trineu i fent un ninot de neu.
L'estació estarà tancada dilluns, dimarts i dimecres i reprendrà l'obertura definitiva a partir del 4 de desembre. Malgrat que ara comenci la temporada d'hivern, la cap comercial de l'estació recorda que La Molina és un espai actiu tot l'any: "Sempre hi ha activitats per fer", ha conclòs.
