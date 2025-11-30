Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Terradelles celebra la Fireta de Mas Alba

La Fireta de Mas Alba de Terradellas amb artesans i productors km0.

La Fireta de Mas Alba de Terradellas amb artesans i productors km0. / Pere Duran / Nord Media

Pere Duran

Girona

La Formatgeria de Mas Alba de Terradelles, al Pla de l'Estany, ha celebrat aquest cap de setmana la Fireta gastro artística km0. Ubicada a la mateixa masia, una vintena de productors i creadors artístics amb paradetes repartides per l'era, la terrassa i l'interior del Mas Alba. Entre elles no hi va faltar una de la mateixa formatgeria de Mas alba on es podien trobar els seus formatges de gran qualitat i amb personalitat com ara El Terrós, El Babaus, El Pla o El Voler Volar, un blau singular. La fira va comptar amb espectacles, música en directe, tallers i activitats com ara el tast maridat d'embotits, formatges, vins i mel o les visites guiades per conèixer les cabres que proporcionen la llet per elaborar els formatges de Mas Alba.

TEMES

