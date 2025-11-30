Gastronomia
Terradelles celebra la Fireta de Mas Alba
La Formatgeria de Mas Alba de Terradelles, al Pla de l'Estany, ha celebrat aquest cap de setmana la Fireta gastro artística km0. Ubicada a la mateixa masia, una vintena de productors i creadors artístics amb paradetes repartides per l'era, la terrassa i l'interior del Mas Alba. Entre elles no hi va faltar una de la mateixa formatgeria de Mas alba on es podien trobar els seus formatges de gran qualitat i amb personalitat com ara El Terrós, El Babaus, El Pla o El Voler Volar, un blau singular. La fira va comptar amb espectacles, música en directe, tallers i activitats com ara el tast maridat d'embotits, formatges, vins i mel o les visites guiades per conèixer les cabres que proporcionen la llet per elaborar els formatges de Mas Alba.
