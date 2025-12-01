Més d’un centenar de persones es concentren a Girona contra els macroprojectes energètics: «Renovables sí, però no així»
42 ajuntaments gironins i la plataforma “Defensem l’Empordanet” reclamen frenar les iniciatives en tramitació i revisar la planificació energètica amb el territori
Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns a la tarda davant de la Delegació del Govern a Girona per mostrar el rebuig als macroprojectes energètics previstos a les comarques gironines. La mobilització, que ha reunit unes 130 persones aproximadament, ha estat impulsada per 42 ajuntaments i la plataforma “Defensem l’Empordanet”. Els consistoris han lliurat a la Generalitat el manifest en què reclamen frenar els projectes en tramitació i revisar la planificació energètica amb el territori.
Els manifestants han exhibit cartells amb lemes com «Renovables sí, però no així» i «No especulem amb el territori», convertits en consignes centrals de la protesta. El document entregat denuncia que el model actual de desplegament energètic s’està impulsant «d’esquena al territori» i reclama que els municipis tinguin un paper determinant en la presa de decisions, amb una transició basada en un model distribuït, proper als punts de consum i compatible amb la preservació del paisatge, l’activitat econòmica i el patrimoni natural.
Durant l’acte, Josep Molinas, alcalde de Bellcaire d’Empordà, ha llegit el manifest davant dels assistents, seguit d’una signatura simbòlica dels alcaldes i d’una fotografia conjunta.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?