Consulta el balanç de criminalitat dels 10 municipis més poblats de les comarques de Girona
El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior analitza les poblacions de més de 20.000 habitants
El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior corresponent al període gener-setembre de 2025 analitza els 10 municipis més poblats (més de 20.000 habitants) de les comarques gironines.
Banyoles lidera el creixement de la criminalitat convencional, amb un augment del 49,4%, passant de 447 a 668 infraccions penals. Destaca l’increment dels robatoris amb violència i intimidació, que puja un 240% (de 5 a 17 casos), així com els robatoris en domicilis i establiments, que creixen un 116,7% (de 36 a 78 casos). Els furts també s’incrementen un 117,6%, arribant als 285 casos. Els delictes sexuals també viuen un increment del 27,3% (14).
Salt és el segon municipi amb major creixement (26,1%), amb 1.870 infraccions penals. Aquí s’han registrat tres casos de temptativa d’homicidi o assassinat (augment del 200%) i un notable increment dels furts, que passen de 610 a 910 casos (49,2%). També hi ha un creixement dels robatoris a domicilis (42,9%) on s'arriba als 40 i els vehicles sostrets també han pujat un 25% (20)-
Sant Feliu de Guíxols ocupa el tercer lloc, amb 910 infraccions (augment del 21,3%). Els robatoris amb violència i intimidació han crescut un 200%, passant de 10 a 30 casos. També han pujat els robatoris de vehicles, de 14 a 26 casos (85,7%). També hi ha un repunt dels robatoris amb força a domicilis (39,1%) amb 64 fets.
A Roses, la criminalitat convencional ha augmentat un 18,2%, arribant a 1.554 infraccions. Destaca l’increment de les agressions sexuals amb penetració, que puja un 600% (de 1 a 7 casos), i els robatoris amb força en establiments, que passen de 69 a 143 casos (107,2%). Els robatoris violents també s'han incrementat fins a un 58,3% (38) i el tràfic de drogues ha patit un creixement important tot i ser pocs fets (150%) amb cinc casos.
Davallades i estabilitat
Finalment, Lloret (-9,9%), Olot (-8,8%), Girona (-1,9%) i Blanes (-0,8%) han registrat una davallada dels delictes. En altres ciutats, la pujada és lleu: Figueres (+0,3%) i Palafrugell (+2,7%), segons les dades publicades pel Ministeri de l’Interior corresponents al tercer trimestre.
A Lloret, malgrat la disminució global de la criminalitat, s’ha detectat un increment del tràfic de drogues (+26,3%). Els delictes que més han baixat són els robatoris amb força (-33,7%), els furts (-13,3%), la violència (-12%) i els delictes sexuals (-19%).
A la ciutat de Girona disminueix la criminalitat global, però augmenten els delictes sexuals (+29,3%), que passen de 58 a 75 casos. També pugen les temptatives d’homicidi (+66,7%), de tres a cinc casos. Els robatoris de vehicles creixen un 59,8% i arriben als 151. En canvi, milloren els robatoris violents, que cauen un 27,8% fins a 190 fets.
A Blanes, la delinqüència es manté estable, però els delictes sexuals experimenten un increment molt notable: les violacions pugen un 550%, de dues a 13, i el total de delictes sexuals creix un 130,8% (de 13 a 30 casos). També augmenta el tràfic de drogues (+112,5%), que passa de 8 a 17 fets.
A Figueres també hi ha una certa estabilitat global, però amb alguns repunts. Els robatoris amb força augmenten un 29,4% i arriben a 110 casos entre establiments i domicilis. L’augment és especialment intens en els robatoris en domicilis (+87%), que passen de 31 a 58 fets. També pugen de manera destacada les temptatives d’homicidi (+300%), amb quatre casos registrats.
A Palafrugell hi ha un lleu increment de la criminalitat. Destaquen la pujada dels robatoris amb força en domicilis i establiments (+30%), que arriben als 91 casos, i l’augment dels delictes sexuals (+43%), fins a 10. També creixen els furts (+16%), que sumen 280 denúncies.
