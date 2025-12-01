Dinou morts a les carreteres de Girona en 11 mesos, set motoristes
Girona és l’única província catalana on disminueixen les víctimes mortals, amb tres menys que l’any passat
Les comarques gironines han registrat 19 víctimes mortals a les carreteres entre gener i novembre, una xifra inferior a la de l’any passat, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), amb tres víctimes menys que en el mateix període del 2024. Girona és l’única província catalana on ha disminuït el nombre de morts, tot i que la xifra es veu condicionada pel repunt de la mortalitat durant els mesos de setembre i octubre, que van capgirar les tendències a la baixa que es mantenien fins a l’estiu.
Per comarques, la majoria de víctimes s’han registrat a la Selva, amb vuit morts, seguida de l’Alt Empordà, amb cinc. El mes de novembre va tancar amb un accident mortal i una víctima: un motorista de 52 anys, veí de Roses, que va perdre la vida el 19 de novembre després de xocar amb una furgoneta a la GIP-5107 a Llers. Amb aquest sinistre, ja són set els motoristes morts a la xarxa interurbana de Girona des de principis d’any.
Alerta vulnerables
Les dades evidencien la vulnerabilitat dels usuaris de vehicles de dues rodes, que concentren nou de les 19 defuncions: set motoristes i dos ciclistes. Els col·lectius vulnerables —motoristes, vianants i ciclistes— representen més del 40% de les víctimes mortals a tot Catalunya, concretament un 45,5% del total (42 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes). Davant aquesta sinistralitat, el SCT fa una crida a la responsabilitat: motoristes, vianants i ciclistes han de ser conscients del risc i la seva fragilitat, mentre que la resta d’usuaris ha de mantenir respecte i prudència per reduir les víctimes.
A nivell de Catalunya, fins al 30 de novembre s’han registrat 132 morts en 124 accidents mortals a la xarxa interurbana, en comparació amb 127 morts en 116 sinistres en el mateix període de l’any passat. Pel que fa a ferits greus, s’han comptabilitzat 783, una xifra superior als 729 del 2024. El mes de novembre va tancar amb 11 víctimes mortals, una menys que el novembre de l’any passat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta