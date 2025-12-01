Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els casos de PPA i el comerç porcí

Les exportacions del sector espanyol a 104 països del món ascendeixen a uns 8.800 milions d'euros

Diversos porcs en una granja.

Diversos porcs en una granja. / Europa Press

Jesús Domingo Martínez

Girona

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha explicat l impacte que aquests casos de Pesta Porcina Africana (PPA) poden tenir en el comerç exterior de porcí. Ha recordat que el comerç espanyol de porcí amb l'exterior ascendeix a uns 8.800 milions d'euros, dels quals 5.100 milions són a la UE (58%). És important tenir en compte aquestes dades, que no es veuran afectades per aquests casos de PPA, és a dir, les exportacions espanyoles de porcí als nostres veïns comunitaris continuen amb la normalitat.

L'exportació a països tercers suposen 3.700 milions, una part molt important dels quals corresponen al mercat xinès (1.100 milions). Ara, la missió del ministeri serà intentar mantenir oberts aquests mercats. L'acord subscrit entre Espanya i la Xina el 12 de novembre passat per a la regionalització de la PPA hi contribuirà. En aquest acord s'esmenta la delimitació provincial, per la qual cosa es podrà continuar exportant a la Xina llevat del porcí que procedeixi de les explotacions ubicades a la província de Barcelona.

A més, importa tenir en compte que Espanya exporta porcí a 104 països del món, dels quals 44 exigeixen requisits específics per a la PPA. D'aquests 44, 24 reconeixen la regionalització i 20 no. Entre els que reconeixen la regionalització i per ordre d'importància en l'àmbit d'exportació hi ha la Xina, les Filipines, Corea del Sud, el Regne Unit. Dels que no reconeixen la regionalització, hi ha Japó, Malàisia, Taiwan, Vietnam, Mèxic.

Un terç dels certificats, bloquejat

Dels 400 certificats d'exportació a 104 països, un terç, és a dir, 121, està bloquejat en aquests moments, recorda el ministre, que insisteix que el Ministeri sempre ha actuat en qüestions sanitàries. Confia que es pugui tapar la zona afectada i no es produeixin més casos a fora. Si fos així, fins a d'aquí a un any, Espanya no tornaria a recuperar l'estatus de lliure de PPA.

Pel que fa a les dades generals del sector, hi ha 44.500 explotacions porcines a Espanya, amb 4,9 milions de tones de carn de producció estatal, i es consumeix un milió de tones a les llars i 1,2 milions al canal Horeca. La resta s'exporta: 1,5 milions a la UE i 1,22 milions a tercers països.

