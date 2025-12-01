Els casos de sida repunten a Girona després d’anys a la baixa
Els diagnòstics de VIH baixen fins a la seixantena aquest 2024, però la tendència de la darrera dècada mostra una evolució irregular amb l’últim pic registrat el 2019
Els diagnòstics de sida han tornat a créixer a les comarques gironines el 2024 després d’un període de dos anys de descens. Segons les dades recollides pel Departament de Salut, l’any passat es van notificar 22 casos, una xifra que trenca la tendència del 2022 i 2023, quan el registre s’havia mantingut per sota dels 15 diagnòstics anuals.
El salt fins als 22 actuals suposa el repunt més significatiu des del 2020. Tot i que les xifres són lluny dels pics dels anys 2011 i 2016 —amb 34 i 25 casos respectivament—, el creixement torna a posar el focus en el retard del diagnòstic i en la necessitat de reforçar les eines de prevenció.
Cal diferenciar la sida del VIH. Mentre que el VIH és un virus que pot ocasionar infecció, la sida és una malaltia que correspon a l’última etapa de la infecció per VIH. Amb el progrés de la recerca i els tractaments, s’ha aconseguit endarrerir el desenvolupament del VIH cap a la sida.
Pel que fa a les infeccions per VIH, el 2024 s’ha registrat una millora notable, amb el diagnòstic de 60 nous casos, una xifra inferior als 71 del 2023 però superior als 52 del 2022. L’evolució de l’última dècada mostra oscil·lacions importants, amb un màxim recent el 2011 (92 casos) i fluctuacions entre els 50 i els 75 diagnòstics anuals en la darrera dècada.
De les dades anuals dels últims anys, les que presenten més variació són les del 2020, degut a la pandèmia. És per això que només es van detectar 50 nous casos. D’altra banda, també cal tenir present que a partir del 2021 es van començar a comptar els casos de l’Alt Maresme, fet que podria haver ocasionat un lleuger creixement de casos.
Malgrat tot, l’estabilitat general malgrat algunes excepcions és atribuïble a l’augment de l’ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) i l’ampli ventall d’intervencions dutes a terme des de Salut.
Menys VIH a Catalunya
Respecte a Catalunya, també hi ha una lleugera disminució del nombre de noves infeccions declarades per VIH.
S’estima que 36.524 persones viuen amb el VIH a Catalunya. L’any 2024 es van notificar 487 nous diagnòstics, que representa una taxa de 6,1 casos per 100.000 habitants. D’aquests nous casos, el 82,1% corresponen a homes, amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa de 2,1 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones diagnosticades és de 39 anys.
Per altra banda, el nombre de nous diagnòstics de VIH ha presentat un descens gradual durant el període 2010-2024, passant de 12,2 casos de VIH per 100.000 habitants l’any 2010 als 6,1 casos per 100.000 habitants l’any 2024, que representa una reducció mitjana anual del 4,4%.
Transmissió sexual
La principal via de transmissió ha estat la sexual: un 53,6% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 44,5% van ser en homes i dones heterosexuals.
Malgrat tot, des del Departament de Salut apunten que Catalunya ha progressat de manera important en el coneixement i l’abordatge de la infecció pel VIH, ha incorporat noves eines per a la prevenció i ha aconseguit millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones infectades gràcies als avenços en els tractaments. I sobretot, la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Tot això ha permès assolir els objectius 90-90-90 d’ONUSIDA –el Programa de les Nacions Unides per al VIH– per a l’any 2020, que fixaven que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d’aquestes estiguin en tractament i que el 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.
Quant a la situació del VIH arreu, el darrer informe d’ONUSIDA estima que hi ha uns 40,8 milions de persones amb VIH al món i que s’han produït 1,3 milions de nous diagnòstics el 2024. A l’Estat espanyol, durant l’any 2024 es van declarar 3.340 nous casos i s’estima que viuen amb el VIH més de 150.000 persones.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida que se celebra cada 1 de desembre, aquest any 120 entitats públiques i privades s’han sumat a un manifest titulat Per una resposta global enfront al VIH. El document pretén sensibilitzar la població i reforçar la importància del treball conjunt en la resposta al VIH, amb l’objectiu d’eliminar-lo com a amenaça per a la salut pública el 2030.
