Les temptatives d’homicidi a Girona es disparen un 59%, arribant als 27 casos
Entre gener i setembre, s'han registrat 157 denúncies de violació i un increment general de l'1,6% en delictes sexuals
Les temptatives d’homicidi dolós i assassinat han pujat un 58,8% a les comarques de Girona durant els primers nou mesos de l'any, amb 27 casos detectats.
Entre gener i setembre, el conjunt de la criminalitat convencional, que inclou aquests delictes de sang, ha augmentat un 2,5%. En total, els cossos policials han registrat 32.783 infraccions penals a la província. Tot i l’increment de les temptatives, els homicidis i assassinats consumats han disminuït un 37,5% respecte al 2024, passant de vuit a cinc casos.
També s’ha registrat un augment d’un delicte especialment greu com el segrest: en nou mesos n’hi ha hagut tres, mentre que l’any passat per aquestes mateixes dates n’hi havia un.
Els delictes sexuals han experimentat un lleu augment de l'1,6%, però les violacions han pujat un 11,3%, amb 157 casos denunciats fins al setembre. La resta de delictes sexuals, en canvi, ha disminuït un 10,7%, amb 836 fets registrats.
Els robatoris de vehicles són un altre dels delictes que més ha augmentat, amb un increment de l’11,2% entre gener i setembre, passant de 570 a 673 casos.
Altres indicadors de la criminalitat convencional mostren pujades o davallades menys destacades. Per exemple, el tràfic de drogues ha pujat un 5,9% (449 casos). Els robatoris, sigui en domicilis o en establiments, presenten augments lleus: els robatoris en domicilis i establiments han pujat un 2,7%, arribant a 2.606 casos, mentre que els robatoris amb força en domicilis han augmentat un 3,1%.
Un delicte que habitualment va a l’alça i es manté gairebé estable respecte a l’any passat són els furts, que pugen un 0,9% fins a 10.857 casos, restant la infracció penal més denunciada. La resta de la criminalitat convencional ha pujat un 3,9%, amb un total de 16.556 infraccions, sense detallar els delictes específics al balanç del Ministeri de l’Interior.
En canvi, hi ha hagut una davallada important dels robatoris violents, que han passat de 936 a 836 casos, un descens del 10,7%. Aquesta categoria inclou atracaments a la via pública i establiments.
També ha disminuït la cibercriminalitat, que cau un 6,7% amb 5.735 infraccions, tot i que les estafes continuen sent el delicte més freqüent (5.385 casos, un 8,3% menys). En canvi, altres ciberdelictes han pujat un 27,3%. Sumant la criminalitat convencional i la del ciberespai, el global a la província augmenta un 1%.
Ciutats on puja més la criminalitat
El balanç analitza els 10 municipis més poblats (més de 20.000 habitants) de les comarques gironines. Banyoles lidera el creixement de la criminalitat convencional, amb un augment del 49,4%, passant de 447 a 668 infraccions penals. Destaca l’increment dels robatoris amb violència i intimidació, que puja un 240% (de 5 a 17 casos), així com els robatoris en domicilis i establiments, que creixen un 116,7% (de 36 a 78 casos). Els furts també s’incrementen un 117,6%, arribant als 285 casos.
Salt és el segon municipi amb major creixement (26,1%), amb 1.870 infraccions penals. Aquí s’han registrat tres casos de temptativa d’homicidi o assassinat (augment del 200%) i un notable increment dels furts, que passen de 610 a 910 casos (49,2%).
Sant Feliu de Guíxols ocupa el tercer lloc, amb 910 infraccions (augment del 21,3%). Els robatoris amb violència i intimidació han crescut un 200%, passant de 10 a 30 casos. També han pujat els robatoris de vehicles, de 14 a 26 casos (85,7%).
A Roses, la criminalitat convencional ha augmentat un 18,2%, arribant a 1.554 infraccions. Destaca l’increment de les agressions sexuals amb penetració, que puja un 600% (de 1 a 7 casos), i els robatoris amb força en establiments, que passen de 69 a 143 casos (107,2%).
Finalment, Lloret (-9,9%), Olot (-8,8%), Girona (-1,9%) i Blanes (-0,8%) en canvi, han registrat una davallada dels delictes. A altres ciutats, la pujada és lleu: Figueres (0,3%) i Palafrugell (2,7%), segons les dades publicades pel Ministeri de l’Interior sobre el tercer trimestre.
