Commemoració
Un passeig de Tossa de Mar homenatja Kike Ballesteros
Un passeig davant de la Mar Menuda és, des d’ahir, flanquejat pel nom del biòleg, ecòleg i naturalista tossenc
Tossa de Mar homenatjava ahir al matí Kike Ballesteros (1958-2024), biòleg, ecòleg i naturalista de la localitat, en un acte que atorgava el seu nom a un passeig davant de la Mar Menuda, i que ho emmarca a partir d’ara amb una placa a cada extrem.
La commemoració va començar amb una excursió pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tossa, Jordi Couso, fins a Cala Bona, que va acabar amb la cantada d’una havanera. A la tornada es va fer la descoberta de les plaques. Per finalitzar, l’Ajuntament va projectar un audiovisual del National Geographic Pristine Seas, societat d’on era membre Kike Ballesteros, una entrevista emesa per TV Tossa amb el biòleg, i també una exposició de material cedit per la família.
Amb l’acte, l’Ajuntament ha volgut «reconèixer la seva trajectòria científica i el seu compromís amb la conservació del medi natural marí, així com el seu compromís amb la divulgació i la defensa del patrimoni natural, tant local com internacional» i, és clar, «recordar el seu important llegat» aprop de casa.
