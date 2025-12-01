Vuit gironins alliberen 775.789 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
Durant el mes de novembre, particulars i autònoms de diferents comarques de Girona aconsegueixen començar de nou després de quedar exonerats dels seus crèdits i préstecs
Vuit gironins han alliberat 775.789 euros de deutes gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat durant el mes de novembre.
Entre els casos destacats hi ha una dona de Salt que va haver de recórrer a diversos crèdits per cobrir les despeses de la llar i una intervenció odontològica després del seu divorci. La combinació de càrregues familiars i compromisos financers la va deixar sense capacitat de fer front als seus pagaments, fins que l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat li ha permès cancel·lar completament el deute i recuperar la tranquil·litat. La dona ha pogut cancel·lar 36.598 euros.
A Figueres, tres veïns van veure com els seus esforços per mantenir-se es tornaven insostenibles. Un d’ells havia iniciat el 2013 un projecte empresarial com a autònom dedicat a la venda a l'engròs de fruites i verdures, però l’any 2017 va haver de tancar el negoci a causa d’una mala gestió bancària i la davallada del turisme a Roses. Després d’endeutar-se en diversos préstecs per intentar mantenir l’activitat, finalment la situació es va fer insostenible. Gràcies a la Segona Oportunitat ha pogut dir adeu a la càrrega de 168.543 euros.
Els altres dos veïns d'aquesta ciutat van poder exonerar 19.061 i 42.938 euros, recuperant la capacitat de planificar la seva vida sense l’ombra constant dels deutes.
Un altre cas és el d'un home de la comarca del Gironès que ha cancel·lat 47.872 euros, un de l’Alt Empordà també s'ha vist exonerat de 30.381 euros, i un matrimoni d’aquesta mateixa comarca que ha aconseguit cancel·lar 384.609 euros.
Finalment, un home del Ripollès amb ingressos limitats i dos fills a càrrec seu ha pogut alliberar-se d’un deute de 45.787 euros, permetent-li tornar a cobrir les necessitats bàsiques sense pressió econòmica constant. L’origen de la insolvència rau en la impossibilitat de fer front als crèdits i préstecs sol·licitats. L’exonerat percep uns ingressos aproximats de 1.700 euros mensuals de la seva pensió per incapacitat.
Aquestes històries posen de manifest com la Llei de Segona Oportunitat ofereix una sortida real a persones i famílies que, malgrat els esforços personals, es veuen atrapades per circumstàncies que escapen del seu control, informa el despatx Repara tu Deuda en un comunicat. Gràcies a aquest mecanisme, aquests vuit gironins poden començar el desembre sense la càrrega econòmica que els bloquejava la vida quotidiana, recuperant no només estabilitat financera sinó també tranquil·litat i oportunitats per mirar cap al futur amb esperança.
