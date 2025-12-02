Els ajuntaments demanen accés a les dades de la xarxa elèctrica
Un estudi recent assenyala mancances en la informació disponible per als governs locals i proposa canvis per actualitzar el marc normatiu
Els ajuntaments reclamen poder accedir a les dades completes de la xarxa de distribució elèctrica que passa pels seus municipis. La demanda està recollida en un informe jurídic que planteja la necessitat d’obrir aquesta informació als governs locals per poder planificar la transició energètica, impulsar comunitats energètiques, gestionar la protecció civil i prendre decisions en matèria d’urbanisme i fiscalitat, entre altres àmbits.
L’estudi, elaborat pels despatxos Samso i Bassas i Pérez Advocats a petició de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep), que compta amb sis municipis de les comarques gironines integrats, conclou que la majoria d’ajuntaments no disposen de la informació necessària sobre l’estat i la capacitat de la xarxa elèctrica del seu territori.
Les distribuïdores
Segons l’entitat, aquest dèficit genera una dependència total de les distribuïdores, que són les úniques que tenen dades completes sobre saturacions, planificació d’inversions, qualitat del subministrament o manteniments. L’informe ho qualifica d’«asimetria informtaiva» que dificulta la presa de decisions municipals.
El document també destaca que el procés cap a un model energètic més descentralitzat requereix un paper més actiu dels ajuntaments i que aquest només pot ser efectiu si coneixen en detall les infraestructures que condicionen el seu territori. L’estudi recorda que els municipis assumeixen funcions que depenen directament de la xarxa, com l’avaluació de projectes renovables, la tramitació d’autoconsums, la planificació urbanística o les actuacions de protecció civil. En tots aquests casos, afirma, la informació disponible és fragmentada o insuficient.
Dades accessibles
El document identifica quines dades haurien de ser accessibles i en quins punts la normativa actual no ho garanteix. Entre aquesta informació hi ha els mapes GIS del traçat de la xarxa, la capacitat disponible per a nova generació, els punts de saturació, els plans d’inversió, els registres d’incidències, les dades de qualitat del subministrament o la informació necessària per calcular la taxa de l’1,5% per l’ocupació del domini públic. Segons l’informe, una part d’aquestes dades s’hauria de poder facilitar sense dificultats, però la normativa vigent no obliga les distribuïdores a compartir-les en format complet, estructurat o periòdic.
L’Amep va informar que tenia previst traslladar les conclusions de l’informe a la Direcció General d’Energia i a l’Institut Català de l’Energia per explorar mecanismes que poguessin garantir aquest accés.
Per part de les distribuïdores, Oriol Xalabarder, director general de l’empresa Electro Caldense, va descriure durant la presentació del document la relació que mantenen habitualment amb els ajuntaments i va apuntar diverses modificacions normatives que, segons ell, podrien millorar l’intercanvi d’informació i la coordinació entre administracions i operadores. Xalabarder apunta que una actualització de la normativa vigent facilitaria procediments més àgils i sistematitzats per compartir aquesta informació amb els ens locals.
Finalment, la sessió es va tancar amb la intervenció d’Arnau González, d’Aiguasol, que va presentar les conclusions del procés de detecció de necessitats municipals en la gestió de la xarxa. L’anàlisi diferenciava entre els ajuntaments on la distribució és privada, la majoria, ii els dotze municipis que tenen la xarxa en titularitat pública. El treball havia de servir per definir un nou servei de suport municipal orientat a facilitar la gestió d’aquestes infraestructures i acompanyar els ajuntaments en la seva relació amb les distribuïdores.
