Les Beques Granés Fundació–Idibgi impulsen avenços en esclerosi múltiple i en l’ús de realitat virtual per reduir l’ansietat
La recerca promoguda per aquestes dotacions avança per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
Granés Fundació i l’Institut d'investigació biomèdica (Idibgi) han presentat els resultats de les Beques Granés Fundació–Idibgi, un programa que impulsa projectes de recerca orientats a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat i que dona suport a joves investigadors perquè desenvolupin la seva tesi doctoral en aquest àmbit.
El programa ha permès contractar joves investigadors que treballen en projectes vinculats a la discapacitat, tant en l’estudi de les causes com en la millora de tractaments i de la vida quotidiana. Durant la presentació d'aquest dilluns a Banyoles s’han exposat els resultats finals d’un projecte sobre esclerosi múltiple i els primers avenços d’una recerca basada en realitat virtual immersiva per reduir l’ansietat social en persones amb autisme i discapacitat intel·lectual, amb testimonis de pacients que han subratllat el valor de la recerca.
Comprendre millor la progressió d’un tipus d’esclerosi múltiple
La primera beca ha permès completar un estudi de quatre anys que ha identificat biomarcadors relacionats amb l’estrès oxidatiu i la inflamació, així como alteracions en microRNAs que podrien afectar el funcionament dels mitocondris. Aquests resultats ofereixen noves pistes per desenvolupar estratègies que ajudin a alentir la neurodegeneració en persones amb esclerosi múltiple. El projecte també ha inclòs una estada internacional per ampliar la recerca.
Realitat virtual immersiva per a persones amb autisme i discapacitat intel·lectual
Per altra banda, la segona beca investiga un tractament que combina teràpia cognitivoconductual adaptada i escenaris de realitat virtual immersiva. Els resultats preliminars mostren reducció de l’ansietat social, millores en l’atenció i la resolució de problemes i canvis en la connectivitat cerebral en zones vinculades a les emocions. El projecte es desenvolupa a l’espai ERVI–Granés Fundació, al Parc Hospitalari Martí i Julià.
Les direccions de Granés Fundació i de l’Idibgi han reivindicat el valor d’aquesta col·laboració per generar coneixement, impulsar talent jove i avançar en projectes d’impacte social que millorin la vida de les persones amb discapacitat.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La condemna a Jordi Pujol
- Ripoll abraça el turisme polític