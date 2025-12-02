El ministeri d'Agricultura eleva a nou els casos de porcs senglars morts per pesta porcina africana
Els set nous casos confirmats s'han registrat en la mateixa zona que els dos primers
Els casos de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya s'eleven a nou, segons el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que ha indicat en un comunicat que tots els casos han estat confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid. Els set nous casos, que s'uneixen als dos de divendres, van aparèixer en la mateixa zona que els altres, a prop de Cerdanyola del Vallès. El govern espanyol ja ha notificat els positius a la Comissió Europea i l'Organització mundial de Sanitat Animal (OMSA). El ministeri ha reiterat que les analítiques a les explotacions porcines del radi de 20 kilòmetres sota vigilància han donat negatiu, i que no s'ha detectat simptomatologia ni lesions compatibles amb la PPA.
