El ministeri d'Agricultura eleva a nou els casos de porcs senglars morts per pesta porcina africana

Els casos de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya s'eleven a nou, segons el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que ha indicat en un comunicat que tots els casos han estat confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid. Els set nous casos, que s'uneixen als dos de divendres, van aparèixer en la mateixa zona que els altres, a prop de Cerdanyola del Vallès. El govern espanyol ja ha notificat els positius a la Comissió Europea i l'Organització mundial de Sanitat Animal (OMSA). El ministeri ha reiterat que les analítiques a les explotacions porcines del radi de 20 kilòmetres sota vigilància han donat negatiu, i que no s'ha detectat simptomatologia ni lesions compatibles amb la PPA.

