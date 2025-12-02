Ninots dissuasius a Ripoll per moderar la velocitat en passos de vianants
Les figures, dissenyades per l’osonenca Pilarín Bayés, tenen la forma d’estudiants
L’Ajuntament de Ripoll va situar a finals de la setmana passada dos ninots que ha situat a la carretera de Ribes i a la de Barcelona, per tal de dissuadir als conductors de conduir més de pressa del compte. Els ninots, dissenyats per l’osonenca Pilarín Bayés, tenen la forma d’estudiants, que vulguin travessar la carretera, i el primer impacte visual és el d’una persona real. Per això molts vehicles frenen encara que tinguin el semàfor en verd, per la presència d’aquestes figures. El lloc on s’han ubicat és davant de dues de les escoles de primària que hi ha a peu de carretera. L’escola Salesiana es troba a la carretera de Ribes, i el centre Joan Maragall, a la carretera de Barcelona, i sovint ja tenen presència policial a la sortida o entrada de les classes.
