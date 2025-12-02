Support-Girona, convidada per l’ONU com a referent en transformació i drets humans
La fundació ha estat l’única entitat europea en l'àmbit d'acompanyament a les persones amb discapacitat que ha participat al 14è Fòrum de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans
Support-Girona, entitat gironina pionera en acompanyament jurídic i social a persones amb discapacitat, va participar la setmana passada al 14è Fòrum de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans a Ginebra, sent l’única organització europea de serveis de suport convidada a intervenir en la taula rodona sobre Igualtat i Qualitat en la Prestació de Suport Humà Inclusiu, dins del marc del projecte internacional EQUIP.
Ernest Burés, tècnic de l’entitat, va explicar la trajectòria de Support-Girona en la transformació dels serveis: des d’un model tutelar tradicional fins a un enfocament centrat en la persona, alineat amb l’article 12 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que garanteix el dret de cada persona a decidir sobre la pròpia vida. Burés va posar en relleu la importància de models de finançament i contractació pública que afavoreixin serveis comunitaris, personalitzats i inclusius, i va destacar que l’enfocament comunitari requereix acompanyar les persones en la presa de decisions sobre el seu projecte de vida.
També es van abordar reptes globals com la precarietat laboral, les limitacions financeres dels serveis, la manca de coneixement dels marcs de drets humans i la necessitat de mecanismes efectius de reclamació i supervisió. També es va fer èmfasi en la igualtat i la participació real de les persones amb discapacitat en el disseny dels seus suports.
Segons afirma l'entitat, la presència de Support-Girona al fòrum consolida el seu paper com a referent europeu en la defensa de serveis de suport que respecten la dignitat, la llibertat i l’autonomia de les persones amb discapacitat, i reforça la seva contribució a la construcció de models inclusius basats en els drets humans. A més, la delegació de l’entitat va participar en trobades paral·leles organitzades per la Generalitat de Catalunya per fomentar aliances i compartir bones pràctiques amb professionals internacionals.
Desigualtats, riscos i responsabilitat
La sessió també va abordar qüestions que impacten directament en les organitzacions que ofereixen suport i acompanyament a les persones amb discapacitat, com la persistència de models institucionals que vulneren drets i limiten l’autonomia personal, la manca de coneixement sobre els marcs internacionals de drets humans entre molts proveïdors.
També es van tractar les desigualtats de gènere que travessen l’economia de les cures, la necessitat de disposar de sistemes efectius de reclamacions, supervisió independent i reparació, i els reptes per garantir una participació real i significativa de les persones amb discapacitat en el disseny dels seus propis suports, entre altres aspectes.
