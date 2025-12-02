Troben vuit granades de la Guerra Civil en una casa que s'estava rehabilitant a Puigcerdà
Els artefactes explosius van ser localitzats en un fals sostre de l'immoble i van ser retirats pels tècnics especialistes en la seva desactivació dels Mossos
Xavi Moraleda
Uns treballadors estaven fent obres de rehabilitació a una casa de Puigcerdà i, amagades en un fals sostre, hi van trobar vuit granades de mà de la Guerra Civil. Seguint amb el procediment establert per a aquestes situacions, els autors de la descoberta van alertar els Mossos d'Esquadra, que van activar els TEDAX (Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius) per recollir-les de forma segura i controlada.
Cap persona va resultar ferida arran de la troballa, ja que totes les granades van ser retirades de l'immoble sense que arribessin a explotar.
En aquest sentit, el cos policial recorda a la ciutadania que sempre que es trobi amb artefactes explosius, no els toquin i contactin amb el 112 per tal que els cossos de seguretat s'ocupin de recollir-los amb total seguretat.
