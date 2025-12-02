Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra
L’home, de 32 anys i resident a Sant Feliu de Pallerols, feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards amb la seva parella
Un home de 32 anys, veí de Sant Feliu de Pallerols, va morir dissabte al migdia després de quedar atrapat per una allau al vessant del Pas de la Casa, a Andorra. Segons els mitjans locals, el jove feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards amb la seva parella quan una massa de neu es va desprendre de manera sobtada i els va sorprendre. Va ser la seva acompanyant qui va donar l’avís als serveis d’emergència.
Els bombers d’Andorra expliquen que la trucada va arribar poc abans de les dues del migdia, i això va activar un dispositiu de rescat per via aèria. Un helicòpter va traslladar fins al punt de l’accident un equip format per un guia caní i dos bombers especialitzats. L’excursionista no portava detector de víctimes d’allaus (DVA), l’aparell que permet una localització ràpida sota la neu.
El gos de rescat va ser qui el va trobar finalment. Quan el van localitzar, el jove es trobava inconscient i en aturada cardiorespiratòria. Malgrat els intents de reanimació, va ser evacuat a l’hospital, on els professionals sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.
