Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
L'informe final recomana a l'empresa revisar el manual d’operacions per detallar el desinflament de la vela i l’ús obligatori del casc
L'informe elaborat per Aviació Civil sobre l’accident d'un globus aerostàtic del 5 d’abril a Olot, en què tres passatgers van resultar ferits, es va produir per un canvi sobtat en la direcció del vent quan l’aeròstat ja havia aterrat.
El globus es va enlairar a primera hora del matí des d’un camp de Santa Pau amb el pilot i 12 passatgers per fer un vol turístic per la zona. Després d’uns seixanta minuts de vol, va aterrar en un terreny de Batet de la Serra, al terme municipal d’Olot, en una maniobra que, segons recull la declaració del pilot, va ser suau i sense incidències. Els passatgers, que no anaven lligats -com és habitual en aquesta mena d’operacions-, estaven agafats i en posició segura durant la presa de terra.
Cinc minuts després d’haver aterrat, quan el pilot i un col·laborador estaven desinflant la vela abans d’iniciar el desembarcament, una ràfega de vent inesperada va fer bolcar la cistella -barqueta- sobre un dels costats. En el moment del bolcat, tres passatgers que es trobaven al compartiment oposat al costat que va tocar a terra van patir lesions: un de caràcter greu i dos de lleus. La resta dels ocupants i el pilot van sortir il·lesos i van poder abandonar el globus pel seu propi peu. El globus tampoc va patir danys, segons detalla el document d'Aviació Civil.
L’informe assenyala com a causa de l’accident la pèrdua de control de la vela mentre era desinflada, provocada pel canvi sobtat en la direcció del vent.
Dues recomanacions
Aviació Civil ha emès dues recomanacions de seguretat a l'empresa que gestionava el globus, segons informa en el seu informe final de l'accident aeri: que es detalli amb més precisió en el manual d’operacions el procediment complet de desinflament de la vela i que s’hi especifiqui amb claredat quan és obligatori l’ús del casc per part de la tripulació o dels passatgers.
Subscriu-te per seguir llegint
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra