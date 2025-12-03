Els nens amb asma representen el 30% de les visites pediàtriques a especialistes
Una jornada reuneix experts d’hospitals i atenció primària per reforçar l’abordatge de la malaltia
Un estudi recent apunta que el 5,7% dels menors de 14 anys a Espanya tenen asma i l’11,4% pateixen alguna al·lèrgia, principalment rinitis al·lèrgica. Això suposa prop de 397.000 infants amb asma i 795.000 amb al·lèrgies. Aquestes condicions representen més del 30% de les visites pediàtriques a especialistes, el 62% dels ingressos hospitalaris relacionats amb asma i més del 22% de les visites a urgències.
Aquestes dades i altres aspectes es van tractar la setmana passada a la setena jornada d’iniciació en l’educació del pacient asmàtic pediàtric i la seva família, que va reunir professionals d’atenció hospitalària i d’atenció primària amb objectiu de reforçar l’abordatge educatiu de la malaltia crònica més freqüent en la infància.
La jornada es va adreçar a professionals de pediatria i infermeria pediàtrica de l’atenció primària i hospitalària, així com a equips de medicina familiar i comunitària, amb l’objectiu de compartir coneixement, eines i experiències per millorar l’educació del pacient asmàtic pediàtric i les seves famílies.
Tractament i gestió
Durant la jornada, els ponents van presentar continguts clau sobre l’asma, el seu tractament i la seva gestió tant des del punt de vista clínic com educatiu. Les persones assistents també van participar en tallers pràctics centrats en les tècniques d’administració de la medicació i en la resolució de casos clínics reals.
L’asma és la malaltia crònica més freqüent durant la infància i representa una causa rellevant de morbiditat, amb un impacte important a les consultes d’atenció primària i als serveis d’urgències. Les guies de referència, com la GINA (Global Initiative for Asthma. Guia internacional, elaborada per experts mundials), estableixen que el principal objectiu en el maneig de l’asma és garantir una bona qualitat de vida, aconseguir un control clínic adequat i reduir el risc d’empitjoraments sobtats mitjançant una combinació de tractament farmacològic i estratègies educatives dirigides als infants i les seves famílies.
En l’àmbit estatal, la guia GEMA (Guia Espanyola per al Maneig de l’Asma) subratlla que l’educació del pacient és un pilar essencial de l’abordatge terapèutic, equiparable al tractament farmacològic. Recomana que totes les persones amb asma aprenguin a reconèixer els símptomes, utilitzar la medicació correctament i disposar d’un pla d’acció per escrit. L’educació sanitària adaptada a cada etapa del desenvolupament és «imprescindible», asseguren.
