ERC presenta el butlletí “La Banyoles que ens mereixem” i defensa una reordenació del tram entre el Camp de Futbol Nou i el Club Natació
El grup presenta una publicació periòdica amb la qual el grup municipal vol explicar el seu projecte polític per als propers anys
ERC – Som Banyoles ha presentat el primer número del butlletí "La Banyoles que ens mereixem", una publicació que es distribuirà a totes les llars banyolines i amb la qual el grup municipal vol explicar el seu projecte polític per als propers anys. La regidora Txell Satorras ha afirmat que es tracta “del primer d’una sèrie” i que la formació vol anar detallant les seves propostes per al futur de la ciutat. Segons Satorras, Banyoles “no s’hauria de limitar a gestionar el dia a dia”, sinó que necessita “recuperar un projecte compartit i una il·lusió col·lectiva” i començar a planificar horitzons com el 2030 i el 2040.
La primera proposta destacada del butlletí és la reordenació del front d’estany en el tram comprès entre el Camp de Futbol Nou i el Club Natació Banyoles. El portaveu d’ERC – Som Banyoles, Jaume Butinyà, planteja eliminar-hi el trànsit motoritzat i convertir l’espai en un àmbit pensat prioritàriament per a vianants. “El que pretenem és eliminar els vehicles amb motor i imaginar-nos un front d’estany dedicat a les persones”, ha explicat, tot remarcant motius ambientals, de convivència i de seguretat. “No cal que els vehicles vagin tan arran d’aigua. Hem de garantir un espai segur, accessible i amable per a tothom”, ha dit.
"L’equip de govern manté decisions poc valentes"
Butinyà ha situat aquesta proposta en la línia de transformacions urbanes que la ciutat ha fet en dècades anteriors, com la peatonalització del Barri Vell, la retirada de cotxes de la Plaça Major, la creació del Parc de la Draga o la recuperació de l’espai de la Muralla. Segons el portaveu, ara fa més de vint anys que no es recupera un espai d’aquest nivell i considera que el govern municipal ha fet “passes tímides”. En aquest sentit, ha recordat que la prohibició de la circulació els caps de setmana “va funcionar”, però que la mesura no ha tingut continuïtat. “L’equip de govern manté decisions poc valentes”, ha lamentat.
Tant Satorras com Butinyà assenyalen que el butlletí vol obrir una etapa de debat i planificació estratègica sobre el futur de la ciutat. Asseguren que a Banyoles li cal “un projecte ambiciós i compartit”, i defensen que la proposta del front d’estany podria ser “una transformació comparable a la recuperació de la Muralla o a la peatonalització de la Plaça Major”.
