La Generalitat assegura que treballa amb el Ministeri de Transports per "millorar" l'Avant a Girona
Sílvia Paneque assenyala que és una de capitals de demarcació que necessita millores
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que està treballant amb el Ministeri de Transports perquè "es puguin anar introduint les millores necessàries" amb l'Avant a Girona i Lleida. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Paneque ha assenyalat que aquestes són les dues capitals de demarcació que necessiten millores. De tota manera, la consellera ha reivindicat que l'alta velocitat ha estat un "èxit" a Girona. També li ha replicat a la diputada de Junts Maria Àngels Planas que l'alta velocitat va arribar a Girona gràcies a un govern progressista. "Recordin quina posició tenien en el seu moment", ha afegit.
