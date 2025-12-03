La grip va a l’alça i ja entra en fase epidèmica a Girona
La incidència quasi es duplica en una setmana i el virus s’avança quinze dies respecte a la temporada passada, amb un repunt accentuat en menors de quatre anys
La grip ha entrat de ple en fase epidèmica a les comarques gironines després d’un increment molt marcat de la incidència. Durant la setmana 48 (del 24 al 30 de novembre), la taxa s’ha situat en 82 casos per cada 100.000 habitants, gairebé el doble de la setmana anterior (44) i per sobre del llindar epidèmic, tot i que el nivell de circulació encara és baix. En termes absoluts, els contagis han passat de 415 a 770, un increment del 85% en només set dies.
La comparació amb l’any passat evidencia un comportament més precoç del virus. El 2024, la grip no va entrar en nivell epidèmic fins a la setmana 50, amb 41 casos per 100.000 habitants. En canvi, aquesta temporada ja supera el llindar a la setmana 48, i ho fa amb una taxa gairebé el doble (82).
A més, l’any passat les setmanes 48 i 49 encara es mantenien en nivell basal (27 i 27 casos/100.000). Això confirma que enguany l’epidèmia s’ha avançat dues setmanes i ha arrencat amb una intensitat inicial clarament superior.
Des de l’inici de la campanya de vacunació, a finals de setembre, la grip s’havia mantingut en nivell basal (setmanes 40 a 47), amb taxes d’entre 32 i 46 casos/100.000 habitants. En canvi, la tendència canvia sobtadament a la setmana 48, quan la circulació del virus s’ha intensificat en totes les franges d’edat i la demarcació entra en nivell epidèmic baix per primera vegada aquesta temporada.
Incidència per franges d’edat
Els infants de 0 a 4 anys són el grup més afectat, amb una taxa que arriba als 150 casos per 100.000 habitants, el doble de la setmana anterior.
Els segueixen els grups 5-14 anys (103) i 15-44 anys (103), tots dos molt per sobre de la mitjana global.
En la franja 45-59 anys, la taxa puja fins als 76 casos/100.000, mentre que entre en els més grans de 60 anys (41 casos/100.000) l’augment és notable però més moderat.
Mentre Girona acaba d’entrar en nivell epidèmic baix, el conjunt de Catalunya ja ha fet un pas més. La setmana passada, la taxa s’enfilava fins als 137 casos per 100.000 habitants fins al punt d’entrar en un nivell epidèmic moderat.
A diferència de Girona, on el canvi es produeix a la setmana 48, Catalunya va començar la fase epidèmica unes setmanes abans, a la setmana 45, quan la taxa es va situar en 45 casos per 100.000 habitants.
Des d’aleshores, l’activitat gripal ha anat augmentant setmana rere setmana i l’escalada entre les setmanes 47 i 48 ha estat especialment intensa, sobretot entre els infants i adolescents, amb taxes de 267 i 343 casos per 100.000 habitants en les franges de 0-4 i 5-14 anys.
Aquest context mostra que Girona encara es troba en una fase menys avançada de l’epidèmia que el conjunt del territori, però el patró de creixement —sobretot entre els més joves— és molt similar, i la pujada sobtada suggereix que podria acostar-se al nivell moderat en les properes setmanes.
El pic s’espera per Nadal
Amb l’epidèmia ja activada a Girona i amb Catalunya en nivell moderat, els serveis de vigilància preveuen que la circulació del virus continuarà augmentant.
Des de la Regió Sanitària de Girona es fa una crida a vacunar-se contra la grip i la covid-19, abans no arribi el pic de la malaltia, que enguany es preveu abans del que és habitual. Així, segons la tendència dels casos que s’estan registrant, en aquest moment a l’alça, es preveu que el pic de l’epidèmia de grip d’aquest any arribarà entre el pont del desembre i abans de Nadal.
Tenint en compte aquesta previsió i que la vacuna tarda uns dies a fer efecte, des del Departament de Salut es recorda a la ciutadania que ara és el moment de vacunar-se.
Des del dilluns d’aquesta setmana que s’ha obert la vacunació a totes aquelles persones que vulguin vacunar-se i que no formin part dels grups recomanats.
Des que va començar la campanya de vacunació d’aquest any que el ritme ha sigut superior a l’any passat però des de Salut alerten que no és suficient
