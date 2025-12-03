Iniciativa legislativa per "blindar" l'atenció a la discapacitat sense afany de lucre
Comença una recollida de signatures a Girona en favor d'una "concertació social exclusiva amb entitats d’iniciativa social acreditades"
Famílies vinculades al món de la discapacitat i compromeses amb "un model centrat en la persona" han començat una recollida de signatures d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantir la concertació social exclusiva en la provisió dels serveis socials adreçats a persones amb discapacitat amb necessitats de suports personalitzats, integrals i de continuïtat, mitjançant entitats d’iniciativa social sense afany de lucre.
La proposta sorgeix de l’impuls d’un grup de famílies –mares, pares i persones vinculades al món de la discapacitat– que han decidit "alçar la veu" per transformar el sistema actual i assegurar una atenció centrada en les necessitats reals, gestionada per entitats arrelades, compromeses i amb vocació social. Aposten per una "concertació social exclusiva amb entitats d’iniciativa social acreditades", per consolidar un model que" vertebra territori, genera benestar i retorna a la societat, de manera tangible, allò que hi ha invertit."
El Parlament de Catalunya va admetre a tràmit la iniciativa el passat 9 d’octubre, i el 20 d’octubre es va dur a terme l’acte oficial d’habilitació de fedataris i fedatàries. A partir d’ara, aquestes persones assumeixen el repte de recollir 50.000 signatures en un termini de 120 dies, requisit indispensable per obrir el debat parlamentari d’aquesta proposta ciutadana.
“Sabem que ho podem aconseguir, perquè tenim el més important: la motivació real i profunda de canviar les coses." Aquesta ILP "no neix de cap interès, sinó de la voluntat col·lectiva de protegir un model de serveis socials que posi les persones al centre i no el benefici econòmic”, afirmen des de la Comissió Promotora.
Aquesta és una de les primeres ILP presentades a Catalunya en l’àmbit dels serveis socials, i suposa un precedent històric per a la defensa d’un model públic, col·laboratiu i basat en la confiança en les entitats sense afany de lucre.
Amb l’impuls d’aquest moviment, les famílies impulsores i el grup motor de la ILP han iniciat una campanya arreu del territori per implicar escoles, centres, universitats, entitats, institucions i ciutadania. Segons assenyalen ja s’han començat a rebre adhesions, suports i propostes de participació des de tots els àmbits.
"És l’hora de sumar, de fer xarxes, de plantar una llavor que garanteixi drets. Ens veiem capaços, compromesos i determinats. El repte és gran, però el motor que ens mou encara ho és més", assenyalen.
La campanya es pot seguir a instagram al perfil @concertaciosocial_discapacitat
