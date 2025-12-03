L’ACA impulsa la retirada d’una presa abandonada del Brugent a les Planes d’Hostoles per reconnectar el curs fluvial
L’actuació preveu definir les obres per restaurar aquest tram i millorar la circulació de l’aigua i de la fauna
L’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat la redacció del projecte que ha de definir com restaurar l’àmbit de l’antiga infraestructura situada al Brugent, dins el terme municipal de les Planes d’Hostoles. L’encàrrec s’ha adjudicat a ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, per un import de 65.850 euros més IVA i amb un termini de deu mesos.
Segons l’organisme, la intervenció s’inclou en les actuacions per millorar la continuïtat dels cursos d’aigua i reduir les pressions que afecten els ecosistemes fluvials. El tram afectat forma part de la Xarxa Natura 2000 i fa d’enllaç entre la Zona Volcànica de la Garrotxa i la conca del Ter, fet que li dona un valor ambiental especial. El projecte haurà de descriure i valorar les opcions per eliminar totalment o parcialment l’estructura, gestionar els sediments acumulats i garantir la seguretat del sector. L’objectiu és recuperar la dinàmica natural del Brugent i adaptar l’espai als reptes ambientals actuals.
L'antiga fàbrica Dusol
L’antiga fàbrica de Filatures Dusol es va traslladar a les Planes d’Hostoles a principis del segle XX aprofitant la força de l’aigua. Durant dècades, la presa i el seu canal van alimentar la producció de cotó, però la indústria va tancar el 2012. Les restes que van quedar han anat deteriorant-se i actuen avui com un obstacle per al riu i per a la fauna.
Amb aquest pas, l’Agència vol recuperar un espai que havia tingut un pes destacat en la història industrial de la zona i convertir-lo en una oportunitat per reforçar els valors naturals del Brugent.
