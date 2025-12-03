Lawesome obre noves oficines al centre de Girona i reforça el seu lideratge en M&A i venture capital
El nou espai ubicat a la Gran Via de Jaume I permetrà ampliar l’equip especialitzat en operacions corporatives, reforçar l’atenció presencial i fomentar una col·laboració més estreta amb empreses i institucions del territori
La firma de serveis legals corporatius Lawesome ha inaugurat les seves noves oficines al centre de Girona, un pas que consolida la seva presència a Catalunya i reforça el compromís d’acompanyar de prop empreses, emprenedors i inversors.
El despatx va començar la seva activitat el 2013 a Bilbao, on va néixer com a boutique legal especialitzada en operacions corporatives complexes. Des d’aleshores, ha ampliat la seva xarxa amb oficines a Bilbao, Donostia, Barcelona i, des del 2024, també a Girona. La seva primera implantació a la ciutat va ser al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, un entorn idoni per connectar amb projectes innovadors i empreses en creixement. Avui, el trasllat a un nou espai a la Gran Via de Jaume I simbolitza una etapa de consolidació: ampliació d’equip, més capacitat operativa i un servei més proper.
“Girona és un territori amb un enorme potencial i un ecosistema empresarial cada vegada més sofisticat. Ser presents al centre de la ciutat ens permet oferir un acompanyament directe i anticipar-nos als reptes dels nostres clients”, explica Robert Burgell, soci director de Lawesome Catalunya. Segons destaca, la demanda d’assessorament d’alt nivell ha crescut notablement en els darrers anys, especialment en operacions estratègiques que requereixen rapidesa i precisió.
Especialització en M&A i Venture Capital: l’essència diferencial de Lawesome
Tot i que la firma ofereix una àmplia gamma de serveis jurídics, el seu valor diferencial resideix en el M&A i el venture capital, àmbits que exigeixen una combinació de tècnica, visió i experiència que no totes les firmes poden aportar. Lawesome assessora en compravendes d’empreses, processos d’entrada o sortida d’inversors, rondes de finançament, fusions, integracions societàries, pactes de socis i due diligence. La seva manera de treballar, que combina precisió jurídica i coneixement profund del mercat, és clau per estructurar acords sòlids, equilibrats i sostenibles a llarg termini.
Aquesta especialització ha situat Lawesome entre els despatxos més actius en transaccions empresarials a escala estatal, amb presència constant en rànquings sectorials i reconeixements de publicacions de prestigi com 'Chambers & Partners', 'Transactional Track Record', 'Legal 500' i 'Leaders League'. Per a Burgell, “les empreses ja no busquen únicament professionals que resolguin problemes, sinó equips que entenguin el seu negoci i sàpiguen anticipar escenaris en operacions on cada decisió té conseqüències estratègiques”.
Un territori preparat per créixer
Les comarques gironines viuen un moment de dinamisme empresarial significatiu. PIMEs industrials que estudien adquisicions, empreses familiars en processos de relleu generacional, projectes tecnològics que busquen capital i inversors atents a oportunitats conformen un ecosistema exigent i en transformació. En aquest context, disposar d’un assessorament especialitzat en govern corporatiu, fiscalitat, estructuració societària i operacions de capital és essencial per impulsar projectes amb seguretat.
Lawesome també destaca en el disseny d’estructures fiscals eficients, en la planificació societària i en la resolució de conflictes, des de discrepàncies entre socis fins a reorganitzacions internes complexes. El seu model combina rigor, agilitat i una relació propera amb el client, un element especialment valorat en processos de negociació sensibles.
Una nova etapa per a Girona
El trasllat des del Parc Científic fins al centre no és només un canvi d’ubicació, sinó un salt qualitatiu. El nou espai permetrà ampliar l’equip especialitzat en operacions corporatives, reforçar l’atenció presencial i fomentar una col·laboració més estreta amb empreses i institucions del territori. A més, facilita una interacció més fluida amb directius, emprenedors i inversors que busquen un assessorament continuat i estratègic.
“Volem ser el soci estratègic de les companyies que estan prenent decisions rellevants: créixer, atreure inversió o preparar el seu relleu”, afirma Burgell. “La nostra presència reforçada a Girona ens permet oferir l’experiència necessària perquè aquestes operacions avancin amb seguretat i visió de futur”.
Amb aquesta obertura, Lawesome consolida el seu projecte a Catalunya i es posiciona com un actor clau per al teixit empresarial gironí, aportant la solidesa tècnica i la mirada estratègica necessària per afrontar amb garanties els reptes dels pròxims anys.
